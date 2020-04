COUTU, Reynald



À Saint-Alphonse-Rodriguez, le 18 mars 2020 est décédé Reynald Coutu.Il laisse dans le deuil son épouse, Solange, ses fils Martin (Annie-Claude) et Michel (Claudette), ses petits-enfants, Alexiane, Jean-Simon, Mahée, Émile et Alice, ses soeurs Ghislaine (Claude) et Denise (Gilles), son frère Daniel (Denise), des proches parents (Jean-Louis, Diane, Karine et Jean-Patrick) ainsi que plusieurs autres parents et amis.On se souviendra de lui pour sa générosité, son humour, sa bravoure et, entre autres, sa combativité.Ultérieurement, nous procéderons à la mise en terre et une rencontre subséquente nous permettra de nous réunir.