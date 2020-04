BRUNET, Claude



Paisiblement le dimanche 29 mars 2020 à L'Orignal, ON, Claude Brunet est décédé à l'âge de 82 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants David, Steven, Rachel, Julie, et plusieurs petits-enfants. Il était le frère de : Jacques, Roger, Louise, Noël, feu Denise, feu Yvon et feu André.Un service aura lieu à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame de Cornwall, en Ontario.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.