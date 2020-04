Entre urgence de vivre et confinement

Deux ans après avoir frôlé la mort lors d’un infarctus pulmonaire, Anthony Kavanagh met les bouchées doubles pour passer à travers sa bucket list. Et ce n’est pas le confinement qui va le faire ralentir.

« J’ai failli mourir il y a deux ans. Ça, ça remet tout en perspective. Je n’ai pas envie de me réveiller à 65 ans et avoir des regrets. C’est maintenant ou jamais qu’il faut vivre », confie l’homme de 50 ans en entretien au Journal.

Certes, Anthony Kavanagh vit diffé­remment ces temps-ci, consignes de distanciation sociale obligent. Confiné à sa résidence auprès de sa femme et de ses deux enfants, il y voit l’occasion de passer du temps de qualité en famille, chose que son horaire de travail habituel ne lui permet pas aussi souvent qu’il le souhaiterait.

« On n’est pas habitués à passer 24 heures par jour tous ensemble. On le fait pendant les vacances, mais dans ces cas-là, on peut sortir, faire plein de choses. En ce moment, c’est plus différent, mais ma femme, mes enfants et moi, on va bien. On est en santé. C’est tout ce qui compte », avance-t-il.

Boxe, télé et musique

Les habitudes du clan Kavanagh en entier sont donc maintenant transformées. À défaut d’aller en classe, son fils Mathis, 10 ans, continue d’entraîner sa matière grise en regardant des documentaires (« un par jour, c’est la règle », précise Anthony Kavanagh), et son physique en s’adonnant à la boxe avec son père.

Ce dernier en profite également pour rattraper son retard dans les séries du moment (il termine la dernière saison d’Ozark, puis compte s’attaquer à The English Game), mais s’occupe également à faire avancer ses projets professionnels.

Le premier sur la liste : la première chanson originale de sa carrière, Let You Go, lancée hier sur les plateformes d’écoute et destinée aux ondes radiophoniques du Canada entier, en plus de la Suisse. Un vidéoclip suivra dans deux semaines.

Eh oui, l’humoriste se lance dans la chanson ! Non pas que ce nouveau projet soit particulièrement surprenant pour ses fans. De la comédie musicale Chicago au doublage des chansons d’Aladdin ou encore Moana, Anthony Kavanagh n’a jamais caché son amour – ni son talent, d’ailleurs – pour la musique.

« J’ai toujours chanté, tant dans mes spectacles que dans des projets parallèles. L’humour a toujours été mon premier amour, mais la musique n’a jamais été loin derrière. Si Will Smith ou encore Jamie Foxx ont réussi à faire cette transition d’humoriste à chanteur, pourquoi je ne pourrais pas le faire, moi aussi ? » souligne-t-il.

D’ailleurs, Anthony Kavanagh insiste sur un point : il ne s’agit pas d’une folie passagère ou isolée ni d’une simple envie de se « faire plaisir ». À preuve, six chansons sont déjà enregistrées, toutes écrites et composées par l’humoriste et ses complices Marc Dupré et John Nathaniel.

Un EP en route

Quelques extraits radio seront lancés au cours des mois à venir, suivis d’un EP regroupant six ou sept titres. Selon ce qu’a entendu Le Journal, on peut s’attendre à des influences majoritairement soul, mais empruntant les codes de Motown et du funk.

Et l’humour dans tout ça ? Non, Anthony Kavanagh ne met pas sa carrière de comique en veilleuse le temps de poursuivre ses nouvelles ambitions musicales. Il confirme d’ailleurs travailler sur son prochain one-man-show, qu’il entend commencer à roder du côté de l’Europe à l’automne prochain.

Si tout va comme prévu, les concerts venant accompagner son premier EP devraient quant à eux débuter à l’été 2021.

► La chanson Let You Go est sur le marché maintenant. Les extraits suivants seront lancés dans les mois à venir.