États-Unis : plus de 300 000 cas et 8000 décès liés à la COVID-19

COVID-19 | Plus 300 000 cas ont été recensés aux États-Unis et plus de 8000 personnes sont décédées, selon les dernières données de l'Université Johns-Hopkins.

La pandémie a fait au moins 8 162 morts dans le pays, selon le tableau de bord en ligne de l’université.

Le cap des 200 000 cas recensés dans le pays avait été franchi seulement mercredi, une accélération rendue visible par la plus grande disponibilité des tests de dépistage aux États-Unis.

Le foyer principal de l’épidémie américaine est l’État de New York, et en particulier la ville de New York, qui a enregistré 1 905 décès à elle seule.