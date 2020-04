Imiter le King pour oublier le coronavirus

Confiné chez lui, un artiste du Bas-Saint-Laurent a décidé de s’enregistrer en chantant des succès d’Elvis Presley sur son balcon, accoutré comme le King, pour redonner le sourire à sa communauté.

Habitué de chanter dans les bars, festivals et party privés depuis 16 ans, Fabien Rioux voulait trouver une manière originale de divertir les gens pendant la pandémie depuis leur demeure.

C’est donc sur le balcon de sa résidence de Trois-Pistoles et équipé d’une machine à karaoké qu’il a remportée au « gaz-bar » du coin que le chanteur suit le mouvement « Ça va bien aller ! » à sa façon, en caricaturant le roi du rock n’ roll.

Une idée qui arrive à point alors que les familles commencent à trouver le temps long, coincées entre quatre murs, et que les nouvelles concernant la COVID-19 en découragent plus d’un.

« On est tous pris à la maison pendant la crise. J’utilise ce que j’ai pour que le monde ait du fun et qu’il se divertisse un peu. Ça permet de leur faire vivre quelque chose pendant leur confinement. Et ça a l’air de marcher parce qu’ils en redemandent sur les réseaux sociaux ! », lance-t-il au Journal en riant.

Quelques passants se sont même arrêtés devant sa maison pour lui faire des demandes spéciales. Le tout, bien évidemment, depuis l’intérieur de leur voiture pour respecter la distanciation sociale.

Une renaissance

Fabien Rioux est bien connu à Trois-Pistoles pour avoir chanté un peu partout dans la région, notamment avec son groupe de reprises Les Blenders, dans lequel il performe depuis une dizaine d’années.

Toutefois, ses apparitions publiques se faisaient plutôt rares dans les derniers mois. Il faut dire qu’au tournant de 2020, l’artiste a connu des moments particulièrement difficiles qu’il préfère garder pour lui pour le moment.

« J’ai été beaucoup plus discret dernièrement. De réapparaître comme ça, ça me fait du bien. Ça me rappelle qui je suis. C’est comme une renaissance pour moi », laisse-t-il entendre.

D’ailleurs, depuis peu, un nouveau projet a germé dans son esprit, celui de faire ses propres compositions. Projet qu’il compte entamer quand la crise de COVID-19 sera chose du passé.

« Ça me manque de jouer de la musique dans notre band, [...] ces gars-là sont avant tout de grands amis. »