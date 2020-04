La crise de la COVID-19 donne un modeste avantage politique à Donald Trump

La récente augmentation du taux d’approbation de Donald Trump dans la moyenne des sondages publics ne permet pas de conclure que l’opinion publique américaine se rallie en masse derrière son président dans la crise du coronavirus.

Depuis plus d’une semaine, plusieurs sondages suggèrent que l’opinion publique américaine juge favorablement le comportement de son président dans le cadre de la crise du coronavirus et que cette embellie pourrait fort bien lui permettre d’établir une base d’appui solide en prévision de l’élection de novembre. Une lecture plus prudente des sondages et du contexte montre toutefois que cet appui est loin d’être aussi solide qu’on pourrait le croire.

Un gain de trois points

Dans l’année qui a précédé le déclenchement de la crise, la moyenne des sondages évoluait à l’intérieur d’une bande étroite de 42% à 46% (Real Clear Politics) ou 41% à 44% (FiveThirtyEight). De là, les indices sont passés au maximum à 47,4% (RCP, 30 mars) et 45,8% (FiveThirtyEight, 27 mars et 4 avril). Il s’agit donc d’une hausse d’environ deux à trois points de pourcentage qui a tendance à plafonner depuis une semaine. De telles hausses en l’espace d’un mois ont déjà été observables depuis janvier 2017 et ont été suivies d’un retour à la normale.

Un seul facteur suffit à expliquer l’augmentation graduelle des taux d’approbation entre le creux de la fin 2017 (environ 37%) et les niveaux actuels : la bonne performance de l’économie. Il faut toutefois noter que les prédécesseurs de Trump qui ont eu la chance de présider pendant des périodes de croissance soutenue tendaient à avoir des taux d’approbation beaucoup plus élevés.

Un gain modeste en comparaison

La hausse des taux d’approbation du président en temps de crise ou de guerre est un phénomène bien connu. Dans les premières semaines de la crise des otages en Iran, l’approbation de Jimmy Carter a bondi de 25 points de pourcentage. Pour George Bush père lors de la première guerre du Golfe et George Bush fils après les attaques du 11 septembre 2001, la hausse a été d’environ 35 points et le taux d’approbation des deux présidents républicains avoisinait les 90%. Ces chiffres permettent de mettre les trois points de Trump en perspective.

Il est aussi intéressant de comparer l’évolution de l’appui à Donald Trump avec celle de ses vis-à-vis dans d’autres pays aux prises avec la même crise. Ce graphique produit par le sondeur américain Morning Consult compare l’évolution de l’appui à Donald Trump selon ses propres sondages à des données comparables dans un grand nombre de pays occidentaux. Presque tous les leaders occidentaux, dont notamment Boris Johnson, Emmanuel Macron et Justin Trudeau, voient leurs taux d’approbation augmenter significativement plus que le président américain.

Aux États-Unis, plusieurs gouverneurs aux premières lignes de la crise du coronavirus ont vu leurs taux d’approbation monter en flèche. Dans l’État de New York, où la crise frappe le plus fort, le taux d’approbation d’Andrew Cuomo est passé de 44% à 71% selon les sondages de Siena College (voir ici). Au Wisconsin, un sondeur local observe un bond de 14 points pour le gouverneur démocrate Tony Evers. Au Michigan, la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer, objet de vives critique de la part de Trump, reçoit un taux d’approbation de 60% (22% désapprouvent), de 15 points supérieur à celui du président. (voir ici)

L’approbation plafonne

Depuis l’apparition du coronavirus aux États-Unis, les Américains donnent une note à leur président pour sa gestion de la crise qui se compare à quelques points près à sa performance générale. Selon la compilation des sondages effectuée par FivethirtyEight, ce taux d’approbation a grimpé d’environ 42% au début de mars à un peu plus de 49% aujourd’hui. Real Clear Politics indique une hausse semblable de 40% à environ 50% depuis le début de mars. Cet appui donne toutefois des signes de plafonner alors que les dures conséquences de la crise commencent à devenir plus concrètes et que les preuves de la désorganisation de la Maison-Blanche dans ce dossier et de l’improvisation dont elle fait preuve s’accumulent. Il est évidemment trop tôt pour conclure sur le jugement final que porteront les Américains sur la gestion de la crise par leur président.

Perspectives électorales

Si la crise était vraiment politiquement favorable au président Trump, on s’attendrait à voir une augmentation semblable des intentions de vote en sa faveur contre le candidat démocrate présumé, Joe Biden. Depuis la mi-février, tous les sondages publics donnent l’avantage à Joe Biden sur le président Trump dans les intentions de vote (voir ici). Cette avance a varié d’un maximum d’environ 10 points au début de mars, alors que la visibilité de Biden était à son maximum, à une moyenne d’environ 6 points d’avance pour lui dans les sondages de la dernière semaine. Il y a donc un modeste gain pour le président, mais ce gain apparaît dans un contexte où le candidat démocrate présumé est virtuellement invisible et sa campagne est au point neutre. Sa décision récente de lancer le processus de sélection d’une candidate à la vice-présidence pourrait ramener l’attention sur lui un peu, mais il est clair que la crise a privé Biden de l’élan qu’aurait pu lui donner une succession de victoires électorales dans les primaires de mars.

Somme toute, l'impact politique de la crise du coronavirus est pour le moment relativement faible et sa trajectoire à venir est très incertaine. Si le président arrive à persuader l’opinion que la réponse de son administration à la crise a été à moitié aussi bonne qu’il le prétend, les électeurs lui accorderont peut-être leur confiance, mais l’accumulation des mauvaises nouvelles dans les prochains mois rendra cet exercice de prestidigitation politique extrêmement difficile. On a déjà pu constater que Donald Trump n’a pas été à la hauteur de la gestion de crise depuis son éclosion il y a maintenant deux mois (voir mes billets et chroniques ici, ici et ici), mais il reste maintenant à savoir s’il saura vendre cette réponse aux électeurs en arrivant à leur faire croire qu’il est responsable de tout ce qui a pu bien aller et que tous les problèmes sont la faute des autres, ce dont il est probablement beaucoup plus capable.