Le commerce à l’heure du confinement

Le premier ministre François Legault a incité tous les Québécois à acheter localement et en ligne pour contrer les impacts de la COVID-19. Dans cette chronique qui durera tout le temps que durera la crise, nous nous proposons de recenser des entreprises près de chez vous qui pourraient vous aider à traverser cette période hors de l’ordinaire.

Un nouveau look pour votre cuisine

Cette période de confinement peut être l’occasion de rénover des pièces de sa maison. L’entreprise Wrap Ma Cuisine offre une solution peu coûteuse pour recouvrir les portes d’armoires : une pellicule adhésive facile à installer qui permet, à une fraction du prix, de donner un look plus actuel à sa cuisine ou à sa salle de bain.

Si elle a mis en pause son service d’installation, Wrap Ma Cuisine continue d’offrir son produit en ligne. Pour ceux qui voudraient tester la pellicule avant de se lancer, l’entreprise offre actuellement un kit d’essai à moitié prix, soit à 25 $, incluant la livraison, un montant qui sera appliqué à une éventuelle commande.

Il est possible d’obtenir une soumission en ligne. Le faire soi-même permet d’économiser 50 % du coût, estime Jean-François Jodoin, président de Wrap Ma Cuisine.

► Wrapmykitchen.com

Se nourrir de produits d’ici

Aliments du Québec incite les consommateurs à acheter des produits locaux en ligne afin d’aider les producteurs et transformateurs à passer à travers la crise du coronavirus. L’organisme offre deux certifications, dont Aliments du Québec, garantissant que vous achetez un aliment qui est peu ou pas transformé et qui contient 85 % d’ingrédients québécois. La certification Aliments préparés au Québec est apposée sur un aliment qui a été transformé et emballé ici, et qui est fait d’ingrédients du Québec lorsqu’ils sont disponibles. Plusieurs options s’offrent aux consommateurs : magasiner sur le site des producteurs locaux, s’abonner aux paniers bio de fruits et de légumes des fermiers d’ici.

► Alimentsduquebec.com

Rester en forme malgré le confinement

Si les activités sportives et d’extérieur sont limitées actuellement, distanciation oblige, ce n’est pas une raison pour négliger sa tenue. Sportive Plus propose une gamme de vêtements de sport et de plein air pour les femmes en taille plus sur sa boutique en ligne. L’entreprise favorise l’économie locale. Ses vêtements sont à plus de 90 % conçus et fabriqués au Québec, alors que 70 % de ses produits en stock proviennent du Canada, peut-on lire sur son site. La livraison est gratuite sur les commandes de 150 $ et plus.

► sportiveplus.com

Des voitures de location sécuritaires

Parce qu’on peut avoir besoin de louer une auto ou un camion même si la province tourne au ralenti, Discount poursuit ses activités. L’entreprise de location fonctionne toutefois avec des effectifs réduits. Quelques succursales étant temporairement fermées, les clients sont redirigés vers les commerces toujours ouverts dans les régions du Québec. Toutes les mesures ont été prises pour assurer la propreté des succursales et des véhicules. Les employés ont reçu une formation standardisée sur la manière adéquate de nettoyer les véhicules.

► discountquebec.com

Du prêt-à-manger à domicile

La crise de la COVID-19 entraîne une hausse de la demande sans précédent chez Cook It. « Elle augmente de 25 % à 35 % par semaine », soutient Laurence Gagnon-Beaudoin, directrice du marketing.

Alors que faire ses achats en épicerie s’avère plus compliqué que jamais, recevoir une boîte de mets prêts à cuisinier plaît à de nombreux consommateurs. Le principe est simple. Il suffit de choisir son menu de la semaine en ligne pour recevoir ingrédients et fiches-recette livrés directement à la maison.

En plus des mets prêt-à-manger, il est possible d’ajouter une sélection de produits offerts dans la section Garde-manger du site. Fruits frais, collations, céréales. « Ils proviennent tous d’entreprises québécoises, souligne Laurence Gagnon-Beaudoin. Nos clients ont ainsi la possibilité de compléter facilement leur épicerie. » À la première commande, les utilisateurs profitent d’un rabais de 15 $. Cook It livre aux quatre coins de la province.

► Chefcookit.com

