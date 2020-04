«Les gouvernements devront en faire plus»

L’aide gouvernementale proposée jusqu’à maintenant ne suffira probablement pas pour venir en aide aux particuliers et aux entreprises, croit le grand patron du Mouvement Desjardins, Guy Cormier.

En l’espace de deux semaines, Ottawa et Québec ont injecté près de 200 milliards de dollars dans l’économie, sous forme d’aide aux travailleurs et aux employeurs. Mais comme la durée de l’isolement demeure inconnue, la portée des dommages reste difficile à évaluer, soutient le financier.

« Si, en juin, on repart l’économie, peut-être que l’aide actuelle sera suffisante. Mais si on est dans des mesures de confinement jusqu’en août ou septembre, ce qui, je pense, pourrait arriver, c’est clair qu’il faudra d’autres mesures. »

S’il salue la rapidité d’action des gouvernements Trudeau et Legault, il reconnaît que la confusion règne à l’heure actuelle.

« Il faut déchiffrer les mesures qui ont été créées. On a besoin d’accompagnement chez les entrepreneurs », dit-il, insistant pour dire que son institution financière sera très proactive avec ses clients.

Rassurant mais pas trop

Ceux-ci ont-ils à s’inquiéter de l’état de leur portefeuille ? Guy Cormier se fait prudent, plus que rassurant. « Ça dépend de la situation de chacun. Quelqu’un qui est à cinq ou dix ans de la retraite aura le temps de se refaire, si on se fie à l’histoire. »

Quant aux retraités, il dit souhaiter que ceux-ci avaient déjà sécurisé leurs avoirs en prévision de leurs vieux jours. Plus on avance en âge, plus notre approche doit être prudente, rappelle-t-il. « Les gens qui étaient beaucoup investis à la Bourse, ça prendra du temps pour redresser leur portefeuille. »

Comment vivez-vous personnellement cette crise (travail à la maison, famille, etc.)

Je vis ça à la maison essentiellement. J’ai un bureau, une fois par semaine je viens au complexe Desjardins pour des entrevues ou voir des employés. J’essaye d’être à la maison le plus possible. C’est sûr que ça pose certains défis, mais, c’est assez stimulant. Je parle aux 45 000 employés. On veut les informer et répondre à leurs questions. L’équipe de direction se rencontre chaque jour pour suivre la décision et prendre des décisions, gérer le Mouvement au quotidien. Des gens ont besoin d’assurance, d’assurance vie, automobile, on poursuit notre transition numérique. On a réussi très rapidement à mettre 35 000 des 45 000 employés en télétravail. Étant un service essentiel, on a aussi des milliers d’employés dans les caisses, les centres de contact à la clientèle. Le moral des troupes, le niveau de stress et d’anxiété est à prendre en compte. On vit tous des affaires personnelles dans nos familles en ce moment.

Quelle a été votre première priorité quand la crise a éclaté?

S’assurer de la sécurité de nos membres et employés. C’était pas évident, parce que les directives n’étaient pas les mêmes d’une province à l’autre. On a mis en place les mesures les plus exigeantes pour tous nos employés, peu importe la province.Aussi, comme institution financière, on veut s’assurer que l’accès aux liquidités et aux programmes, notre capacité à suivre les besoins de nos membres soient là. On a parmi les meilleurs ratio de liquidités en Amérique du nord en ce moment.

Vous avez vécu les crises du 11 septembre 2011 et de 2008. Il y a-t-il des choses que vous avez appris de ces crises qui vous sont utiles aujourd'hui ?

En 2008 j’étais DG dans une Caisse ici à Montréal. En 2001, j’étais dans les points de service. Ce que j’ai retenu, c’est la communication. Il faut garder son sang froid. Oui ça bouge vite, mais quand on gère 45 000 employés, la dernière chose à faire c’est de paniquer. Il faut accepter que c’est chaotique mais qu’on travaille à obtenir les réponses.Financièrement l’important de gérer de façon responsable les avoirs de nos membres. Il faut se lever le matin en se rappelant que cet argent ne nous appartient pas, qu’il est à nos membres. Et qu’on est prudent et bien capitalisé.

Est-ce que vous pouvez rassurer les Québécois que vous allez faire preuve de compassion pour les individus et les PME en eaux troubles ?

La réponse est oui. Dès le 16 mars, on a été les premiers à présenter des mesures d’allègement. On reçoit 1000 demandes par jour de report ou moratoire de paiement pour les entreprises. C’est toujours un oui la réponse. On a plus de 100 000 demandes actuellement. On est à chaque jour en contact avec les autorités pour mettre de l’avant des mesures. On n’attend pas que les membres nous appellent. Pour les particuliers on a annoncé plusieurs mesures d’allègement : report de paiement, revoir le montage financier de certains prêts. Jeudi, on a annoncé que la semaine prochaine on va permettre un prêt de dernier recours de 3000 $. Tout membre ayant une perte de salaire liée à la COVID-19 aura droit à un prêt de 3000 $ dans six mois, à un taux de 4,97 %. À tous les membres qui demandent des mesures d’allègement, on va offrir automatiquement une réduction de leurs taux d’intérêts à 10,97% au lieu de 19 % sur leur carte de crédit.

Est-ce que les Québécois doivent craindre pour leur retraite? Et les retraités actuels ?

Ça dépend de la situation de chaque individu. Certains foyers ont perdu un salaire, d’autres deux. En 2008 on s’inquiétait d’une baisse de 40 et 50 % (du portefeuille). Mais après le marché a reprise 500 %. Quelqu’un qui est à 5-10 ans de la retraite a la probabilité de se refaire, si on se fie à l’histoire. Quelqu’un qui est déjà à la retraite, elle devrait déjà avoir un profil d’investisseur où on a sécurisé ses avoirs. Si elle ne l’a pas fait, c’est son choix. Dans certains cas, ils n’auront pas subi toute la chute. Dans d’autres cas, ceux qui étaient beaucoup investis à la bourse, c’est peut-être le temps de revoir le portefeuille..

Est-ce que les plans d'aide du fédéral et du Québec sont suffisants pour relancer l’économie ?

Ottawa et Québec ont été très proactifs face à cette situation sans précédent. En 2-3 semaines les paliers ont injecté plusieurs sommes. Au niveau de la politique monétaire on a été beaucoup plus rapide qu’en 2008. On constate encore l’ampleur des dégâts. C’est difficile de dire si ces mesures sont suffisantes, parce que personne connait l’ampleur et la durée des mesures de confinement.Si en juin on repart l’économie, peut-être que ça aura été suffisant. Mais si on est dans des mesures jusqu’en août et septembre, ce que je pense pourrait arriver, c’est clair qu’il faudra d’autres mesures d’aide. Nos gouvernements sont à l’écoute et s’adapte. Il faut aussi déchiffrer les mesures actuelles. On a besoin d’accompagnement chez les entrepreneurs.

La Banque du Canada a abaissé passablement le taux préférentiel aux banques. Est-ce ces baisses vont être refilées aux consommateurs et PME ?

On a déjà ajusté certains taux, sur certaines cartes de crédit, de 19 % à 10,9 %. Tous les gens qui ont des hypothèques variables ont abaissé leurs prix. Mais les couts d’approvisionnement de fonds augmentent alors ça affecte les coûts.

Québec a mis en place un comité des priorités pour préparer la relance économique. Avez-vous des priorités à proposer au premier ministre Legault ?

Au départ tout le secteur manufacturier : il va falloir le regarder rapidement. Notamment les entreprises qui exportent des biens et services en construction, infrastructures, il va falloir les travailler activement. Idem pour le domaine du tourisme qui va être affecté. On sait que ça touche beaucoup les travailleurs autonomes et les pme. On pourrait avoir une campagne voyager au Québec pour découvrir nos régions.

Notre plus grand partenaire économique est les États-Unis. Ce pays est devenu l'épicentre de la contagion. Croyez-vous que cela aura un impact majeur sur vos affaires?

C’est une bonne question ! C’est l’équilibre à chercher entre la santé et les affaires. La pire chose qui pourrait arriver, c’est qu’on ferme nos frontières économiques trop longtemps. Il faut éviter le protectionnisme. Nos PME exportent beaucoup, il va falloir lever le plus rapidement possibles les barrières commerciales pour créer des emplois. C’est difficile de savoir combien longtemps ce sera tenable. Combien de temps le remède de santé on le met de l’avant dans la mesure ou la crise économique pourrait elle aussi avoir des répercussions graves. J’ose espérer qu’à l’été on va voir l’économie revenir un peu.

Est-ce que vous expérimentez maintenant de nouvelles façons de travailler et de faire des affaires qui auront des impacts après la crise ? (ex: exemple plus de centres d'appels et moins de succursales physiques, moins de bureaux au siège social, etc.)

On n’est pas là. On avait déjà beaucoup de télétravail, des milliers de représentants hypothécaire, de gestionnaires de projets en télétravail. Ce n’est pas nouveau et inédit. Là on l’accélère. Est-ce qu’on va tirer des leçons pour désengorger les transports routiers, pour l’équilibre vie-travail? On va avoir cette réflexion.

Que va-t-il advenir de votre virage vers les investissements vert ? Pensez-vous l’accélérer ou plutôt le mettre de côté ?

Je pense qu’il va falloir continuer de l’accélérer. On est déjà un leader. On a les fonds sociétaires. On voulait réduire progressivement nos investissements dans le pétrolier. On va regarder ça cas par cas.

Qu’avez-vous retenu jusqu’à présent de cette crise en termes de ressources humaines ? Votre entreprise ressortira-t-elle de la crise avec autant d’employés, ou moins ?

Fermer des points de services, la réponse est non. C’est important d’être physiquement dans toutes les régions du Québec. On a plusieurs projets d’expansion. On n’est pas dans un état d’esprit de mises à pieds ou de réduire notre force de travail.

Est-ce la fin du système bancaire et/ou financier tel que nous le connaissons?

Non. Chaque fois qu’il y a une crise on pense que c’est la fin du système bancaire. Mais avec le recul on est un des pays avec les systèmes les plus résilients et solides. Il n’y a pas eu de si grands impacts dans le système canadien en 2008. Est-ce que nos mesures d’évaluation de risque vont changer, la réponse c’est oui. De la même façon qu’il y a 4 ou 5 ans, on a adapté nos mesures face aux cyberattaques.

Pourquoi les grandes institutions financières n'ont-elles rien vu venir? Qu'est-ce que cela traduit de leur capacité réelle à évaluer le risque?

Les institutions ont plusieurs outils d’évaluation des risques tels que les épidémies, cyberattaques, désastres naturels, etc. Quand je regarde les mesures mises de l’avant, les niveaux de capitalisation, de liquidités, je me dis qu’on a appris de la crise de 2008. Dès le début de l’année on était en contact avec les autorités concernant le coronavirus.

Est-ce que les banques, qui ont été secourues par endroit par l'État, vont à leur tour lui venir en ces temps difficile?

Nous ça fait 120 ans qu’on est beaucoup plus qu’une institution financière.