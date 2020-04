Les superhéros à la rescousse en temps de pandémie

Vêtus de leurs costumes de princesses et de super-héros, des résidents de la Mauricie tentent d’illuminer les yeux des enfants, malgré la distanciation sociale.

«Nous avons demandé aux gens de nous envoyer leur demande. Nous nous adaptons avec nos différents animateurs qui font leur prestation de chez eux», explique le fondateur de La Ligue des Héros, Didier Mercadal.

Le groupe d’animateurs officie dans la région de Trois-Rivières depuis près de sept ans.

En temps de confinement, ces princesses et héros envoient des messages positifs, des souhaits d’anniversaire ou des conseils de prévention.

«Habituellement, nous avons des réactions fortes, mais en vrai, devant nous [...] Nous ne sommes pas habitués d’avoir un écran entre nous et eux. On se disait que les rapports seraient peut-être plus froids, mais en fait ça a eu un effet contraire», précise Ariane Dostaler, la directrice artistique de La Ligue des Héros.

Plus d’une centaine de demandes ont été envoyées dans les derniers jours au groupe.