Les temps sont durs pour les agences de voyages

Les conseillers en voyage sont pris entre deux chaises à cause de la crise de la COVID-19, entre des clients anxieux qui se bousculent pour annuler leur voyage et des grossistes en difficulté qui refusent de les dédommager.

Johanne Larivière est conseillère en voyages à l’agence Cinquième Saison, à Outremont. « On a été frappés de plein fouet par la crise », relate cette travailleuse de longue date de l’industrie.

Du jour au lendemain, les clients qui réservaient des voyages en abondance, alors que les signaux économiques étaient au vert, se sont évaporés.

Depuis l’introduction des mesures de confinement et les restrictions sur les déplacements, l’essentiel de son travail, qu’elle effectue de la maison, consiste à offrir des crédits à ses clients pour reporter à plus tard un voyage déjà réservé.

Elle estime ainsi que son agence a dû reporter quelque 1500 départs.

La plupart des billets d’avion, réservations d’hôtels et forfaits de voyages peuvent être reportés sur une période allant jusqu’à deux ans, selon elle.

« On ne touche aucune commission là-dessus. Ce sont des voyages déjà payés qu’on fait juste déplacer », dit-elle. Même si elle ne touche pas un sou pour ça, le fait de rester active lui apporte une certaine raison d’être en ces temps difficiles.

Mme Larivière pense que les travailleurs du voyage, qui travaillent pour la plupart à commission (avec une portion salaire dans certains cas), vont devoir se prévaloir en masse du programme fédéral d’aide pour les employés. Quant à leurs employeurs, ils vont aussi devoir utiliser un programme d’aide gouvernemental aux entreprises, estime-t-elle.

« C’est beaucoup plus que 30 % des revenus qui ont été perdus », dit-elle.

Impuissants

Les agents de voyages font l’objet de nombreuses pressions de toutes parts, selon Marie-Soleil English, une autre conseillère en voyages à l’agence Belaro, à Mirabel. Des clients mécontents les tiennent responsables du fait qu’ils ne peuvent pas se faire rembourser un voyage déjà payé.

« On est impuissants. On est juste des intermédiaires. Ce n’est pas nous qui pouvons décider si le client peut être remboursé. C’est le fournisseur du voyage », explique-t-elle.

Sur un blogue qu’elle tient sur Internet, elle raconte devoir passer des heures interminables au téléphone pour parler à des voyagistes débordés. Ces derniers lui font souvent des propositions absurdes pour changer des dates de voyages.

Plus grave que le 11 septembre

« Il y a beaucoup de conseillers qui vont quitter l’industrie. Il y a beaucoup d’agences qui vont fermer », prédit-elle

Selon Johanne Larivière, la pandémie frappe particulièrement fort parce qu’on n’a encore aucune idée de quand ça va se terminer.

« On n’a aucune nouvelle réservation de voyage. On ne sait pas quand ça va reprendre », explique-t-elle.

Elle pense que la crise actuelle est plus grave pour l’industrie que le 11 Septembre et d’autres attentats terroristes. Les voyages qu’elle reporte sont remis au plus tôt à la fin de 2020, et la plupart en 2021.

« Quelqu’un qui est en coiffure, il sait que les clients vont revenir quand la pandémie va être terminée. Mais pour quelqu’un qui vend des voyages, c’est moins sûr », s’inquiète Marie-Soleil English.