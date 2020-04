Photos souvenirs: Brigitte Lafleur

Après l’école

Photo courtoisie

Brigitte Lafleur a incarné durant plusieurs années le rôle de Lysane, la nièce de Gilles Bazinet (Pierre Curzi), le directeur de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc, dans la série Virginie. Pour les besoins du personnage, elle portait les cheveux blond platine et très courts. Elle venait à peine de décrocher son diplôme du Conservatoire d’art dramatique de Montréal, en 1999.

Rôle marquant

Photo d'archives

Grâce au rôle de Laurie dans le drame québécois de Ghyslaine Côté, Elles étaient cinq, Brigitte remportait en 2005 le prix de la meilleure actrice de soutien à la Soirée des prix Jutra, entourée de ses partenaires de jeu, Julie Deslauriers, Ingrid Falaise, Jacynthe Laguë et Noémie Yelle. C’était il y a 15 ans et le public lui parle encore aujourd’hui de sa fantastique performance.

Découverte

Photo d'archives

En 2005, Brigitte, 30 ans, avait déjà joué dans près de 20 pièces de théâtre, et désormais, le grand public pouvait voir son visage expressif au petit écran. Elle se retrouvait cette année-là dans trois séries télé Nos étés, Les Bougon et François en série. Depuis le début de sa carrière, la comédienne a joué dans une cinquantaine de productions, au théâtre et à la télé.

Entre Mimi et Nadia

Photo d'archives

En 2007, la comédienne native de Val-d’Or, était maintenant bien connue pour ses rôles de la naïve Mimi, dans La Galère, qui rêvait de trouver l’homme de ses rêves, et de la terre-à-terre Nadia, dans le gros succès populaire de Radio-Canada L’Auberge du chien noir. La comédienne, elle, disait à l’époque rêver d’un one-woman-show.

Quelle Galère !

Photo courtoisie

« Mimi » avec les copines comédiennes de la série La Galère : Hélène Florent (Stéphanie), Anne Casabonne (Claude) et Geneviève Rochette (Isabelle). Grâce au scénario de Renée-Claude Brazeau, les quatre amies décidaient d’emménager ensemble dans une grande maison avec leurs sept enfants. Résultat : six ans de succès télé pour toute la distribution, succès qui s’est poursuivi jusque sur les planches.

♦ Brigitte Lafleur interprète le rôle de Laurette (photo), la femme de Georges (Jean-Michel Anctil) dans Les Voisins, pièce écrite par Claude Meunier et Louis Saïa il y a 40 ans et qui est toujours aussi actuelle. Si tout va comme prévu, les « banlieusards » seront à Québec au mois de juillet et au Quartier Dix-30 de Brossard au mois d’août. Mise en scène André Robitaille. Voir theatrelesvoisins.com

♦ L’excellente comédienne est de la troisième saison de la série policière Faits Divers, aux côtés d’Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Daniel Brière et plusieurs autres. Son personnage, l’explosive Kathleen Charron, croit que des extraterrestres ont enlevé son mari. À revoir sur ici.tout.tv.

♦ Brigitte Lafleur interprète aussi le rôle de Georgina, dans la série Les pays d’en haut à Radio-Canada. Une sixième saison a été confirmée.

♦ Brigitte est artiste-peintre. Voir brigittelafleur.com