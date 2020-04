Quelle émission culinaire comblera votre appétit ce week-end?

MONTRÉAL | Dent sucrée ou carnivore endurci? Cuisiner pour partager avec autrui ou pour se gâter d’un péché mignon? Quelle émission culinaire devriez-vous regarder ce week-end selon votre type de fourchette? Faites le test, et bon appétit!

1 – Avec qui aimez-vous faire la cuisine?

Vos jeunes enfants

Vos adolescents

Vos amis, votre famille élargie et votre voisinage

Avec des professionnels, dans le cadre d’un cours, par exemple

2 – Quelle image représente le mieux votre fantasme culinaire?

Un gâteau au chocolat décoré de fraises et de crème fouettée

Un repas-partage («potluck») où chacun fait découvrir ses saveurs favorites aux autres convives

Un contre-filet de bœuf bien assaisonné et ses accompagnements

Une assiette de foie gras, confiture de figues et pain brioché

3 – Que symbolise pour vous l’acte de cuisiner?

Se faire plaisir

Donner au suivant et aider les autres

Socialiser et échanger avec vos proches

Découvrir des saveurs d’ici et d’ailleurs

4 – Lequel de ces restaurants préférez-vous?

Juliette & Chocolat, pour les gâteries

Chez Cheval, pour sa mission sociale

Moishes, pour les steaks et les burgers

Europea, pour la fine cuisine

5 – On vous propose de réaliser l’un de vos rêves liés à la nourriture. Il s’agit de:

Accéder au poste de goûteur(se) dans une usine de confection de chocolat

Avoir la chance de fournir un bon repas par jour aux sans-abris de votre quartier

Avoir l’estomac assez grand pour engloutir un gigantesque burger garni à deux étages

Avoir les moyens d’essayer tous les restaurants des plus grands chefs au monde

Résultats

Si vous avez obtenu une majorité de...

PHOTO COURTOISIE/Groupe TVA

Vous avez une gourmandise insatiable pour les desserts et vous aimez choyer vos tout-petits de friandises au chocolat ou au caramel. Vous devriez regarder Le championnat de pâtisserie junior, samedi et dimanche, à midi, à Yoopa. Huit jeunes pâtissiers âgés de 10 à 13 ans y relèvent des défis savoureux en confectionnant gâteaux originaux et biscuits alléchants, pour mettre la main sur un grand prix de 10 000 $.

PHOTO COURTOISIE

La nourriture et ses plaisirs revêtent pour vous une signification altruiste. Vous aimez popoter pour ensuite donner, et vous encouragez votre progéniture à faire de même. En ce sens, vous prendrez plaisir à regarder avec vos adolescents Jeunes chefs en mission, dimanche, à 17 h 30, à Unis TV. Sous l’œil attentif de l’animatrice Marina Bastarache, on guide des élèves du secondaire dans l’accomplissement d’une mission bouffe qui sera ensuite utile à la communauté. Cette semaine, on crée un mouvement d’approvisionnement en fontaines d’eau et on prépare 40 portions de fricot acadien au poulet à vendre à l’épicerie du coin.

PHOTO COURTOISIE/Groupe TVA

Pour vous, le summum du bonheur culinaire se trouve autour du barbecue un soir d’été. BBQ Pitmasters: les champions du BBQ, samedi, à 17 h, à Zeste, ne comblera peut-être pas à elle seule votre envie de viande, mais la compétition autour du gril vous inspirera peut-être à mitonner une côte levée caramélisée à point ou une bavette bien marinée. 50 000 $ sont en jeu pour les participants.

Vous entretenez un vif penchant pour la gastronomie, et Planète chefs, dimanche, à 19 h 30, éveillera certainement votre curiosité. On y rencontre de nouveaux chefs qui, arrivés en France, ont puisé dans leurs deux cultures culinaires, d’origine et d’adoption, pour n’en créer qu’une seule, à leur image. Cette semaine, on voyage en Grèce avec la cheffe Mikaëla Liaroutsos, qui nous fait découvrir les lieux et les personnes qui ont inspiré son style aux fourneaux.