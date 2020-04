Quoi regarder à la télévision samedi?

MONTRÉAL - En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones samedi, le 4 avril.

Photo d'archives

«Km/h» en rafale

Bien avant de devenir le bon commandant Chiasson de «District 31», Gildor Roy avait déridé le Québec dans la chienne de garagiste de Germain de «Km/h», meilleur ami du macho et papa maladroit Denis, alias Michel Barrette. Sonia Vachon, Marilyse Bourke, Chantal Baril, Francis de Passillé et Gilbert Turp étaient aussi de la comédie qui a vivement cartonné sur les ondes de TVA de 1998 à 2006. Quatre épisodes de la troisième saison, diffusés d’un trait. Samedi, de 6 h à 8 h, Prise 2.

Avant-midi cocooning

TVA offre un parfait avant-midi «cocooning» aux téléspectateurs en quête de relaxation douillette. Au programme en ce samedi matin, une rediffusion d’une édition de «Deux filles le matin» consacrée aux animaux de compagnie, avec Geneviève Schmidt, Mario Tessier, Kim Rusk, Emmanuel Auger et le vétérinaire Michel Pépin. Puis, la finale de la deuxième saison de «Rêvons maison» nous présentera Andréanne et Charles, qui visiteront séparément trois résidences de campagne et tenteront ensuite d’énoncer la bonne réponse pour gagner une transformation de leur propre nid, d’une valeur de 4000 $. Samedi, 10 h 30 et 11 h 30, TVA.

«L’effet secondaire»

L’adorable série jeunesse «L’effet secondaire» a fait le saut à la télévision. Deux capsules d’une dizaine de minutes sont présentées l’une après l’autre. Pour découvrir de nouveaux visages et replonger dans l’atmosphère d’une polyvalente, ici recréée d’un point de vue on ne peut plus réaliste. Notons que les épisodes de la deuxième saison sont maintenant disponibles sur ICI.Tou.tv. Samedi, 10 h 29 et 10 h 41, ICI Radio-Canada Télé.

«Holmes» en rafale

Trois épisodes consécutifs du début de la première saison de «Holmes : la nouvelle génération». L’entrepreneur Mike Holmes fait équipe avec sa fille Sherry et son fils Mike Junior pour venir en aide à des propriétaires de maisons aux prises avec des entrepreneurs véreux ou des projets de rénovations personnels aux résultats catastrophiques. Samedi, 14 h, 16 h et 18 h, CASA.

Youn Sun Nah au Festival de Jazz

La chaîne Mezzo débrouillée, on en profite pour se laisser bercer par le concert de l’acclamée chanteuse sud-coréenne Youn Sun Nah, venue présenter son opus «She Moves On» au Festival international de jazz de Montréal en 2017. Samedi, 18 h, Mezzo Live.

«Un amour de sorcière»

Œuvre de René Manzor à la distribution étoilée – Vanessa Paradis, Jeanne Moreau, Jean Reno –, «Un amour de sorcière» est le récit de la passion de la jolie sorcière Morgane à l’endroit d’un naïf inventeur américain, Michael. À peine arrivé en France, Michael est envoûté par Morgane et se retrouve otage de la lutte sans merci que se livrent sorciers du bien et sorciers du mal. Samedi, 20 h, Studiocanal.

«Le réseau social»

Le film de David Fincher relate la création de Facebook et sa popularité rapidement devenue phénoménale. Jesse Eisenberg y incarne le surdoué Mark Zuckerberg, étudiant d’Harvard en mathématiques, qui concevra en toute innocence une plateforme de réseautage à l’origine baptisée «The Facebook», qui fera de lui le plus jeune milliardaire de l’histoire. Il devra toutefois se battre contre ses amis et partenaires d’affaires, qui réclament la paternité de la marque. Samedi, 21 h, MOI ET CIE.