Lorsqu’il a lancé le concept d’Un chansonnier dans mon salon, Stéphane Moreau était bien loin de se douter que son idée deviendrait, un peu plus d’un an plus tard, une forme de remède à la morosité causée par une pandémie.

On ne compte plus les répercussions de la COVID-19 sur notre monde, et la musique n’y échappe pas. « Notre privilège d’avoir une scène s’est éteint du jour au lendemain. Il fallait se réinventer », explique le chansonnier originaire de la Côte-Nord, et qui habite la région de Québec depuis plus de 25 ans.

Stéphane Moreau a présenté son premier spectacle dans un bar à seize ans, à Baie-Comeau. Il a eu la piqûre, celle de la musique, mais aussi celle des gens. « Je ne suis pas le plus grand chanteur ni le plus grand guitariste, mais ce qui me distingue, c’est mon contact avec les gens », dit-il.

Père de quatre enfants, travailleur autonome pour Postes Canada, il a dû ralentir le rythme avec le temps, mais présentait toujours 80 spectacles par année avant la crise. Il a alors eu l’idée d’un concept de prestation privée où les gens l’engagent pour une soirée de chansonnier chez eux. « Pas de taxi, pas de chauffeur désigné, pas de gardienne. La sortie vient chez vous ».

Il a ainsi chanté tant pour de petits groupes que pour des rassemblements de 500 personnes. C’était jusqu’à ce que le confinement débute.

Prestations en direct

Stéphane Moreau a alors pensé à des soirées de prestations live pour faire la coupure avec la semaine, le samedi soir, à 20 h. Il a vite constaté qu’il répondait à un besoin.

À partir de sa page Facebook, le chansonnier a d’abord rejoint une cinquantaine de personnes, la première semaine, jusqu’à atteindre 4000 à 5000 personnes par semaine.

« J’ai des gens de plusieurs régions qui se branchent, et j’ai même eu un Québécois qui était en République dominicaine, et un autre à San José. Les gens peuvent interagir entre eux. Je ne suis pas le plus grand guitariste, mais je ne refuse jamais une chanson. »

Le chansonnier répond aux demandes spéciales, et sa conjointe lui transmet en direct les commentaires reçus. Il peut donc échanger avec les gens. « Je dis toujours que la musique est porteuse de mémoire. Il n’y a pas une chanson qu’on entend ou qu’on chante qui ne nous rappelle pas un souvenir. Mon travail, ce n’est pas de chanter les plus grandes chansons du monde, souligne-t-il, je suis là pour faire du bien. »

Les gens ont la possibilité de laisser un pourboire, mais « je ne veux pas que ça ait l’air d’un téléthon », souligne-t-il.

Quant à la durée du spectacle, elle ne dépend que de ses spectateurs. « J’ai eu de la difficulté à raccrocher tellement les gens sont au rendez-vous », dit le chansonnier, qui a été littéralement inondé d’appels jusqu’au petit matin, samedi dernier.