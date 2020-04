Votre lit, votre pyjama et votre libido

En cette période de confinement, c’est la vie tout entière qui est bouleversée. Les habitudes rassurantes ont été éliminées et remplacées par d’autres. Si ces chamboulements affectent la vie en général, la libido n’en fait pas exception.

Les ingrédients pour faire naître ou vivre un désir sexuel ne sont pas nécessairement réunis en temps de grandes perturbations : inquiétudes, stress, promiscuité peu commune, vêtements mous et lit défait... Quoique dit à la blague, ces deux derniers éléments influencent réellement la baisse votre envie coquine !

Votre rapport à votre lit

Si votre lit pouvait parler... que dévoilerait-il ? Que vos nuits sont agitées, que ses ressorts sont usés d’avoir trop rebondi ? Que des craintes se réveillent une fois la tête posée sur l’oreiller ? Vous aurez compris qu’à travers ces métaphores, cet espace intime peut se transformer en bien des lieux. Vos états d’âme, votre bagage personnel, votre santé, votre situation de couple et encore bien d’autres éléments influencent la qualité de votre relation et votre intimité sexuelle.

Mais si, pour cet instant, nous posions un regard général sur la situation : aménager un espace douillet et opter pour un mode séduction. C’est donc sous cet angle que plusieurs experts l’indiquent, le lit mériterait de recevoir une attention toute particulière, surtout si vous souhaitez que cet espace devienne (ou demeure) un lieu sécuritaire, apaisant et stimulant pour votre libido. Afin qu’elle puisse prendre forme, voici quelques conseils :

1. Remettez de l’ordre : au quotidien si possible ! Une chambre encombrée propose une ambiance lourde et peu propice à la détente.

2. Peut-être un espace de travail temporaire a-t-il été aménagé dans la chambre pour faciliter le télétravail ? Dans ce cas, ces experts suggèrent d’éteindre complètement les appareils (pas seulement de les mettre en mode veille) pour éviter d’amener le travail au lit.

3. Pour éviter que votre œil ne soit accroché par une photo du bébé, de votre mère ou de votre ami pendant que le rythme des rapprochements bat son plein, on recommande également d’éviter de mettre de telles images dans votre chambre à coucher.

4. La télévision dans la chambre... pour ou contre ? En ce moment c’est peut-être le seul endroit trouvé, par vous et votre partenaire, pour regarder des divertissements adultes (et je ne parle pas du téléjournal ici !). Or, plusieurs études tendent à démontrer que les couples qui possèdent un téléviseur dans la chambre font moins l’amour. Peut-être est-ce différent dans les circonstances actuelles ?

5. Réservez votre pyjama pour dormir ! Oui, le télétravail peut suggérer des tenues vestimentaires moins protocolaires, mais gare à conserver votre tenue de nuit toute la journée ! Ce n’est rien de scientifique, mais de nombreux partenaires déplorent la perte de ces sensations « papillons dans le ventre » une fois la routine installée. Un manque de désir de séduction, un laisser-aller ou simplement une méconnaissance de ce lien probable poussent plusieurs partenaires à ne pas porter autant d’attention à ce mode de communication.

6. Mettez en place des éléments favorisant la détente et les rapprochements : éclairage tamisé, draps confortables, température ambiante agréable et, pourquoi pas, quelques jouets coquins dans la table de nuit...

Comme dans toute chose, l’équilibre est le meilleur objectif à atteindre ! Quoi qu’il en soit, demeurez tout de même vigilants dans la préservation de votre désir, le retour à la vie « normale » se fera éventuellement !