[25 PHOTOS] Ça va bien aller: Sauver le monde, un arc-en-ciel à la fois!

En ces temps de crise, Le Journal est à la recherche du plus bel arc-en-ciel au Québec.

Nous publierons tous les jours des photos rendant hommage au mouvement #çavabienaller dans les pages du Journal de Québec.

Voici donc 25 nouvelles photos que nous avons reçues de nos lecteurs.

Photo courtoisie, Marie-Michèle Caron

Fan de super-héros, Henri, 3 ans et demi de Montmagny espère sauver le monde par cet arc-en-ciel réalisé conjointement avec sa maman Marie-Michèle.

Photo courtoisie, Clémence Gélinas

Léanne, 7 ans et Malorie, de 3 ans sa cadette, profite de ce moment de répit en profitant du confort de leur salon à Shawinigan et porter fièrement les couleurs de l'arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Samer Abou Nasr

Le mur de briques de cette résidence de Laval était tout disposé à recevoir ce montage fort réussi d'un arc-en-ciel empreint de solidarité familiale.

Photo courtoisie, Élaine-Nathalie Lamontagne

Emmanuel, 11 ans de Carignan s'ennuie beaucoup du hockey, lui qui évoluait dans la catégorie pee-wee avant que sa saison soit interrompu prématurément. Son dessin signifie vivre au Québec à l’époque de la COVID-19. Il mentionne: «Bientôt, je me souviendrai de ces moments difficiles et le coronavirus sera derrière nous».

Photo courtoisie, Caroline Mercier

Pour se placer dans l'ambiance de Pâques qui approche, des petits cocos arc-en-ciel pour souhaiter que ça va bien aller!

Photo courtoisie, Barbara Therrien

À l'abris dans la résidence familiale, Lyanna, deux ans et demi et sa grande soeur Alicia, 9 ans, posent sans crainte sous l'arc-en-ciel, créé en collaboration avec les adultes de la maison, Barbara et Pierre-Marc.

Photo courtoisie, Chantal Clairoux Leroux

Chantal a décoré d'un somptueux arc-en-ciel la vitrine de son salon de coiffure, qu'elle tient depuis 24 ans à domicile, sous le regard approbateur de son minet, installé à une place de choix.

Photo courtoisie, Valérie Jalbert

Pendant que maman Valérie travaille au CHUS de Sherbrooke comme technologue en imagerie médicale, papa Joey et leurs filles Lily-Rose et Maëlie, 9 et 11 ans, bricolent un adorable arc-en-ciel en coeur en soutien aux travailleurs de la santé.

Photo courtoisie, Jean-Félix Morin Nolet

La ferme Pellerin et Morin à Saint-Boniface en Mauricie à vue grand avec cet énorme arc-en-ciel pour coloré les longues journées en campagne. Et attention avertit son créateur, ça coule beaucoup des canettes de peinture!

Photo courtoisie, Mélissa Tremblay

Directement de Laval, Mylan Sposib, 3 ans et demi est grandement satisfait de ses talents artistiques. Le fruit de son travail a été affiché à la fenêtre pour que les passants profitent de son arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Stéphane Larouche

Stephane Larouche, de Saint-Bruno au Lac Saint-Jean, s'est assuré que son arc-en-ciel soit bien visible!

Photo courtoisie, Raymond Dutil

Un soleil souriant et un arc-en-ciel pittoresque pour évoquer que ça va bien aller.

Photo courtoisie, Amélie Lapointe

Capitaine et Buckie, deux magnifiques bêtes de Saint-Agapit, portent ces affiches arcs-en-ciel pour nous attendrir, le temps d'une photo.

Photo courtoisie, Dominic Picard

Un arc-en-ciel en ballon gracieuseté d'Éric et Sophie de Rougemont. En prime, un vaillant gardien qui nous lance un message positif.

Photo courtoisie, Robeane Orengo

Renato, 8 ans de Montréal, est très satisfait de son arc-en-ciel conçu spécialement pour le mouvement ça va bien aller.

Photo courtoisie, Liliana Garzon

Marie-Josée Ella, 9 ans, de Montréal, nous livre son plus beau sourire et son mignon arc-en-ciel.

Photo courtoisie, Andrée Cloutier

L'arc-en-ciel d'Andrée à Notre-Dame-du-Rosaire pour illuminer le domicile pendant la quarantaine.

Photo courtoisie, Véronique Germain

Véronique, de Saint-Raymond dans Portneuf, a laissé son grand talent s'exprimer sur papier, en dessinant ce superbe arc-en-ciel fleuri.

Photo courtoisie, Kim Lebel

Fécule de maïs, eau, savon et colorant, une recette de gouache maison approuvée par Raphaël, 8 ans et Alexis, 10 ans, de Montréal.

Photo courtoisie, Alain Michaud

Dans le secteur de Sillery, la jeune Emma âgée de 4 ans, nous présente son arc-en-ciel pour insuffler l'espoir dans le combat face au méchant virus.

Photo courtoisie, Jeanine Thériault

En confinement obligatoire, Jeanine, 80 ans de Québec, se rappelle à chaque gorgée que ça va bien aller, gracieuseté de sa tasse COVID-19.

Photo courtoisie, Émilie Bourassa

Depuis qu'Émilie a accroché à sa fenêtre ce jolie arc-en-ciel tricoté, les passants affichent leurs plus beaux sourires en l'apercevant!

Photo courtoisie, Michel Fortin

Il y a toujours moyen de s'afficher en ses temps difficile. Michel de Sillery s'est joint à la cause en plaçant cet arc-en-ciel néon, bien en vue à sa fenêtre.

Photo courtoisie, Julie Blouin

Pas besoin d'afficher un arc-en-ciel à la fenêtre quand on peut le porter sur son visage. Victoria, trois ans, sourit à pleine dent en dévoilant son maquillage remarquable.

Photo courtoisie, Jocelyne Ménard

Jocelyne Ménard de Verdun a conçu cette impressionnante toile 3D munie d'un arc-en-ciel, puisant son inspiration du mouvement ça va bien aller.