CH : Les 10 meilleurs échanges des 30 dernières années

Au fil des années, les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey (LNH) se succèdent et tentent de transformer leurs équipes pour les mener vers les plus hauts sommets. Pour y arriver, ils doivent notamment transiger entre eux.

Ainsi, la vie des partisans est parsemée de moments de bonheur ou de tristesse lorsqu’un joueur-vedette se joint à leur équipe, ou encore lorsque l’un de leurs favoris part vers d’autres cieux.

Pour cette raison, le palmarès des transactions effectuées par un DG est souvent le premier critère pour juger de la qualité de son travail. Voici donc 10 échanges qui ont permis à des DG du Canadien de Montréal de bien paraître au cours des 30 dernières années.

10. Le Canadien acquiert Max Domi des Coyotes de l’Arizona en retour d’Alex Galchenyuk, le 15 juin 2018 (Marc Bergevin)

Photo d'archives Martin Chevalier

S’il est tôt pour juger de cette transaction, les premières constatations ne mentent pas: Domi a obtenu 116 points en 153 parties avec l’équipe depuis l’échange, pendant que Galchenyuk a été limité à 65 points en 131 rencontres.

L’ancien choix de premier tour du Bleu-Blanc-Rouge a par ailleurs été échangé deux autres fois depuis.

9. Le Canadien acquiert Sheldon Souray, Josh DeWolf et un choix de deuxième tour des Devils du New Jersey en retour de Vladimir Malakhov, le 1er mars 2000 (Réjean Houle)

Photo d'archives Reuters

Souray n’a jamais été reconnu pour son talent offensif. Même lors de son parcours junior dans la Ligue de l’Ouest (WHL), il a été limité à 17 buts lors de sa dernière campagne. En 182 parties avec les Devils, il a touché la cible... quatre fois.

Ainsi, c’est avec une certaine stupeur que les dirigeants des Devils ont vu Souray marquer 15 buts à sa troisième saison à Montréal, en 2003-2004. Mais c’est deux ans plus tard, soit lors de la campagne 2006-2007, qu’il a atteint son sommet, avec 26 buts et 64 points.

Pendant ce temps, Malakhov n’a porté l’uniforme des Devils que 40 matchs, remportant malgré tout la coupe Stanley. Il n’a toutefois jamais été en mesure de marquer plus de six buts lors d’une saison jusqu’à sa retraite, en 2006.

8. Le Canadien acquiert Cristobal Huet et Radek Bonk des Kings de Los Angeles en retour de Mathieu Garon et un choix de troisième tour (Paul Baier), le 26 juin 2004 (Bob Gainey)

Photo d'archives Reuters

Souhaitant donner la chance à Garon de s’établir comme gardien numéro 1, Bob Gainey a envoyé le portier en Californie en retour d’un gardien français.

Illustre inconnu à Montréal, Huet a toutefois rapidement fait sa place parmi les partisans de la Sainte-Flanelle. En trois saisons à Montréal, il a montré une fiche de 58-39-13 et un taux d’efficacité de ,920.

L’émergence de Carey Price et de Jaroslav Halak a toutefois mis fin à l’association en 2008.

S’il n’a fait que passer au Québec, Bonk a malgré tout rendu de fiers services à l’équipe pendant deux saisons au sein du troisième trio.

7. Le Canadien acquiert Pierre Turgeon et Vladimir Malakhov des Islanders de New York en retour de Craig Darby, Kirk Muller et Mathieu Schneider, le 5 avril 1995 (Serge Savard)

Photo d'archives Le Journal de Montréal

Turgeon n’a fait que passer à Montréal, mais il a malgré tout eu le temps de marquer les esprits avec 127 points, dont 50 buts, en 104 rencontres.

6. Le Canadien acquiert Tomas Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième tour (Samuel Fagemo) des Golden Knights de Vegas en retour de Max Pacioretty, le 10 septembre 2018 (Marc Bergevin)

Photo d'archives, Martin Chevalier

Suzuki était l’élément important dans cette transaction et il n’a pas déçu cette saison avec une récolte de 13 buts et 41 points en 71 points. Mais Tatar s’est avéré être une belle surprise, lui qui connaît ses meilleurs moments en carrière avec le CH.

Puisque le départ du capitaine Pacioretty semblait inévitable, on peut dire que Marc Bergevin a maximisé ce qu’il pouvait obtenir en retour.

5. Le Canadien acquiert Jeff Petry des Oilers d’Edmonton en retour d’un choix de deuxième tour et d’un autre de quatrième tour, le 2 mars 2015 (Marc Bergevin)

Photo d'archives, Martin Chevalier / JdeM

La carrière de Petry n’allait nulle part lorsque les Oilers l’ont échangé. Il avait été limité à 32 points et montrait un différentiel de -47 en deux saisons lorsque le Tricolore a fait son acquisition.

À Montréal, l’arrière s’est développé pour devenir une arme importante sur le jeu de puissance. Il a en effet marqué au moins 11 buts et amassé au moins 40 points lors des trois dernières campagnes.

4. Le Canadien acquiert Phillip Danault et un choix de deuxième tour (Alexander Romanov) des Blackhawks de Chicago en retour de Dale Weise et Tomas Fleischmann, le 26 février 2016 (Marc Bergevin)

Photo d'archives Ben Pelosse

Les Blackhawks cherchaient des renforts pour les séries éliminatoires et ils n’ont pas hésité à sacrifier Danault pour obtenir deux vétérans.

Si Danault avait été limité à cinq points en 32 parties à Chicacgo, il s’est toutefois amélioré chaque année depuis et est devenu l’un des éléments-clés dans la formation actuelle du Canadien. Romanov, repêché avec la sélection incluse dans cette transaction, est considéré comme l’un des meilleurs espoirs du CH.

Weise et Fleischmann ont pour leur part quitté l’organisation après la saison. Ils n’ont pas été en mesure d’aider le club à éviter l’élimination au premier tour des éliminatoires.

3. Le Canadien acquiert Josh Gorges et un choix de premier tour (Max Pacioretty) des Sharks de San Jose en retour de Craig Rivet et un choix de cinquième tour, le 25 février 2007 (Bob Gainey)

Photo d'archives Martin Chevalier

Craig Rivet a rendu de précieux services au Bleu-Blanc-Rouge, mais Bob Gainey a réussi un coup de maître en obtenant Gorges et un choix de premier tour pour le vétéran défenseur.

Gorges s’est en effet épanoui à Montréal, devenant l’arrière vers qui se tournaient les entraîneurs de l’équipe pour les missions défensives. Il a passé sept saisons avec le club, tandis que Rivet n’est resté que quelques mois à San Jose.

De plus, Trevor Timmins a réussi l’un de ses meilleurs coups avec la sélection obtenue, jetant son dévolu sur Pacioretty. L’Américain a marqué 226 buts et amassé 448 points en 626 matchs dans la métropole québécoise.

2. Le Canadien acquiert Vincent Damphousse et un choix de quatrième tour (Adam Wiesel) des Oilers d’Edmonton en retour de Shayne Corson, Brent Gilchrist et Vladimir Vujtek, le 27 août 1992 (Serge Savard)

Photo d'archives Le Journal de Montréal

Serge Savard y est allé de l’un de ses meilleurs coups à titre de DG du CH en allant chercher Damphousse en Alberta.

En près de sept saisons complètes avec l’équipe, le Québécois a marqué 184 buts et cumulé 498 points en 519 matchs. Il a notamment aidé le club à remporter sa dernière coupe Stanley, en 1993.

1. Le Canadien acquiert Alex Kovalev des Rangers de New York en retour de Jozef Balej et un choix de deuxième tour, le 2 mars 2004 (Bob Gainey)

Photo d'archives Reuters

À quelques jours de la date limite des transactions, Bob Gainey a décidé d’améliorer son équipe en vue des séries éliminatoires.

Joueur autonome au terme de la saison 2003-2004, Kovalev a connu d’excellents moments lors du tournoi printanier et a reçu une bonne dose d’amour de la part des partisans montréalais. Il a ainsi décidé de poursuivre l’aventure à Montréal pour quatre années supplémentaires.

Le Russe a ainsi marqué 103 buts et totalisé 264 points en 314 matchs avec le Tricolore. Balej a pour sa part disputé 18 rencontres en carrière dans la LNH et Bruce Graham, sélectionné avec le choix inclus dans la transaction, n’est jamais parvenu à faire sa place dans la ligue américaine.