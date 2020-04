Comment apprendre à attaquer pour me défendre?

J’ai eu une enfance difficile dans une famille où ma mère nous enseignait à nous pencher pour éviter les coups plutôt que de nous défendre. Je parle ici au figuré, puisqu’il nous était interdit de frapper qui ou quoi que ce soit avec nos mains. Toute sa vie elle a glorifié le mouvement Peace and Love. Ça lui permettait de supporter mon père qui la traitait comme une servante et considérait ses enfants comme des parasites.

Elle en est morte en laissant, inscrit au plus profond de moi, l’idée que la paix ne s’obtenait qu’en rampant. Mes deux frères ont vite quitté le nid à 18 ans pour faire leur vie sans jamais maintenir de liens familiaux. Je me suis mariée jeune pour me libérer du joug d’un père qui se meurt dans un CHSLD. Je suis la seule à lui rendre visite.

Ma raison principale pour vous écrire, c’est que je me suis mariée jeune avec un homme possessif de qui j’ai eu une fille que j’ai couvée pour la préserver. Nous constituons une famille heureuse, en dépit de l’isolement dans lequel nous maintient la peur viscérale de mon mari de nous perdre ma fille et moi. Mais c’est au travail que je vis une situation difficile qui m’oblige à réviser mes façons de faire. J’ai 50 ans et je gère le secrétariat d’un bureau de 15 personnes depuis 10 ans. J’aime mon travail et je le fais bien. Sauf qu’une jeune arriviste récemment entrée dans le bureau veut ma place, je le sens. Elle fait tout pour me prendre en défaut et je suis incapable de réagir, de l’attaquer de front.

Comme je ne suis pas une agressive, j’aurais plutôt envie de quitter le bureau pour ne pas avoir à la confronter, mais à mon âge, ce serait difficile de trouver un aussi bon emploi. Alors j’endure son manège sans réagir. Comment faire pour ne pas se faire avoir quand, comme moi, on n’a pas été formé pour l’attaque ?

Désemparée

Je pense que vous confondez deux choses. Il ne s’agit pas ici d’attaquer, mais de vous défendre. De défendre votre droit à conserver votre poste devant quelqu’un qui semble vouloir le piétiner. Vous n’avez besoin d’exercer aucune violence pour y parvenir. Il s’agit juste de vous faire respecter. Et ça, ça se fait par la parole. La même parole que vous avez certainement utilisée pour parvenir à gravir les échelons de cette entreprise.

L’important est de ne pas lâcher, de ne pas laisser à cette personne le champ libre pour vous détruire. Et ça peut se faire avec le sourire. Comme le dit le proverbe, ça se fait avec une main de fer dans un gant de velours.