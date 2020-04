COVID-19: la Reine Elizabeth II salue le dévouement des Canadiens

Malgré la menace que représente la pandémie de COVID-19, les Canadiens «ont de nombreuses raisons d'être optimistes, même dans les moments les plus difficiles», selon la Reine Elizabeth II.

«À travers le Canada, d'innombrables personnes continuent de prendre soin des plus vulnérables et de fournir les services essentiels à leurs concitoyens. Je suis reconnaissante de leur dévouement et de l'espoir qui en découle», a déclaré la souveraine dans un message écrit adressé aux Canadiens, dimanche.

Elle s’est tout de même montrée inquiète, «car nous sommes tous préoccupés par ce que l'avenir nous réserve». Elle s’est toutefois dite convaincue «que les Canadiens resteront optimistes et relèveront les défis à venir».

Royaume-Uni

Elizabeth II s’est également adressée dimanche à ses sujets britanniques et ceux ailleurs dans les pays du Commonwealth.

Au Royaume-Uni, elle a livré un message télévisé depuis le château de Windsor.

«J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi», a-t-elle déclaré dans cette allocution enregistrée, d’un peu plus de quatre minutes.

«Et ceux qui nous succéderont diront que les Britanniques de cette génération étaient aussi forts que les autres», et que «les qualités d’autodiscipline, de détermination bienveillante et de camaraderie caractérisent toujours ce pays», a-t-elle ajouté.

En raison de l’épidémie, Elizabeth II s’est retirée avec son époux, le prince Philip, au château de Windsor. Âgés respectivement de 93 et 98 ans, ils font partie de la population à risque face au coronavirus.

– Avec l’AFP