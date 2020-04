COVID-19: voici quand faire votre demande pour la PCU

Les travailleurs canadiens ayant perdu leur emploi en raison de la COVID-19 pourront, dès lundi, faire une demande pour recevoir la Prestation canadienne d’urgence (PCU) de 2000 $ par mois.

Compte tenu du fort volume de demandes attendu, le gouvernement de Justin Trudeau a élaboré un calendrier. Ainsi, les Canadiens nés en janvier, février ou mars pourront soumettre leur réclamation au programme d'aide tous les lundis, dès le lundi 6 avril.

Ceux nés durant les mois d’avril, mai ou juin pourront faire leur demande tous les mardis, à compter du mardi 7 avril.

Les mercredis seront réservés aux Canadiens nés en juillet, août ou septembre, tandis que ceux nés en octobre, novembre ou décembre devront patienter jusqu'à jeudi.

Les vendredis, samedis et dimanches, tous les Canadiens pourront soumettre leur réclamation au programme d'aide du fédéral, peu importe leur mois de naissance.

Les premiers versements dès cette semaine

Les premiers versements de la PCU pour les gens affectés par la COVID-19 seront versés aux Canadiens dès cette semaine, a annoncé Justin Trudeau dimanche matin.

«Si vous optez pour le versement direct, le premier paiement arrivera d'ici trois à cinq jours», a expliqué le premier ministre en point de presse devant sa résidence de Rideau Cottage. Les gens qui optent pour un versement par courrier recevront un premier chèque d'ici 10 jours, a-t-il précisé.

La PCU est offerte aux travailleurs de 15 ans et plus ayant gagné au moins 5000 $ dans les 12 mois précédents leur demande et qui ont dû cesser de travailler en raison de la COVID-19. Les travailleurs autonomes privés de revenus à cause de la pandémie peuvent aussi souscrire à la PCU.

L'aide sera offerte à coup de 500 $ par semaine pour une période maximale de 16 semaines.