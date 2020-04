Confinement : des astuces pour ne pas perdre la tête!

Comment encadrer nos jeunes dans une situation exceptionnelle comme celle de la quarantaine ? Comment gérer le travail à distance ? Pas facile de leur trouver des activités dans ces conditions. Voici quelques trucs pour y arriver !

Garder la routine

Photo Adobe stock

Bien que certains éléments de la routine soient chamboulés lors d’un confinement, il est primordial de garder une structure. Idéalement, on conserve la même routine du soir et la même heure de coucher que d’habitude.

Lire

Photo Adobe stock

Des séances de 30 minutes par jour suffisent. On peut aménager un petit coin de lecture avec des coussins et des couvertures pour inspirer les enfants ! En manque de livres ? Bibliothèques Montréal a décidé de partager 37 129 livres numériques gratuitement sur sa plateforme.

Jouer dehors

Photo Adobe stock

Éviter les contacts sociaux ne signifie pas qu’il faut rester enfermé à l’intérieur. C’est important d’avoir sa dose de lumière quotidienne. Bien qu’on ne puisse pas s’amuser avec les voisins, il est possible de jouer dans la cour, d’aller marcher ou de faire du vélo.

► Bon à savoir !

Plusieurs musées proposent des visites virtuelles ; c’est le cas du Musée de la civilisation, du Musée des sciences et de la technologie du Canada, du Centre des sciences de Montréal et de bien d’autres. Une belle façon de travailler l’histoire et la science autrement !

Petit Mozart

Photo Adobe stock

Pourquoi ne pas tenter d’initier vos jeunes à la musique ? Sortez votre guitare ou installez-vous à votre piano et apprenez-lui les bases.

Le yoga

Photo Adobe stock

Après plusieurs jours à l’intérieur, certains enfants­­­ deviennent plus turbulents. Proposez-­leur une séance de yoga. Passion Yoga offre d’ailleurs des abonnements en ligne gratuits pour la durée du confinement.

L’heure du spa

Photo Adobe stock

Masque de beauté, pédicure, manucure, etc. Tout est en place pour une journée de détente aussi profitable aux enfants... qu’aux mamans !

Le plaisir de cuisiner

Photo Adobe stock

Les enfants adorent faire à manger, mais c’est un temps que les parents n’ont pas toujours. La quarantaine est l’occasion de s’installer en famille pour essayer des recettes. Surveillez la page Facebook de Cook It, qui souhaite organiser des cours de cuisine pour les enfants bientôt.

Place à la démesure

Photo Adobe stock

On utilise les meubles comme obstacles dans un long parcours d’auto téléguidée. Et si on tentait de créer la plus longue suite de dominos ? Que diriez-vous d’un casse-tête familial de 1000 pièces ou d’un jeu de Cherche et trouve grandeur nature à travers la maison ?

L’entraînement

Photo Adobe stock

Comme les salles de gym sont fermées, laissez les jeunes s’entraîner avec vous ! Prêtez-leur de petits haltères, une corde à danser, des gants de boxe, des bandes élastiques, etc. Les plus petits prendront plaisir à vous imiter, alors que les plus grands pourront tester leur endurance.

L’école à la maison

Avec les récentes annonces de François Legault, tout porte à croire que la fermeture des écoles pourrait se prolonger. Il est donc possible de faire l’école à la maison sur une base volontaire... et amusante. Voici vos meilleurs alliés. Un enseignement de 90 minutes par jour est suffisant.

► alloprof.qc.ca

Ce portail propose des vidéos, des exercices et des jeux pour tous les niveaux, dans toutes les matières. En raison du contexte exceptionnel, QUB radio a décidé de s’associer à Alloprof en faisant paraître tous les jours le balado En 5 minutes qui vulgarise la science, l’histoire et l’actualité afin de garder le cerveau des jeunes en éveil.

► carrefour-education.qc.ca

Plusieurs entreprises de l’éducation se sont mobilisées pour fournir des outils numériques gratuits. Classé par niveau et par matière, ce site s’avère une véritable mine d’or.

► boukili.ca/fr

L’application donne accès à des livres gratuits illustrés pour les enfants ! Un tableau de bord permet aux parents de suivre leur progression en lecture.

► laclef.tv

Une communauté de parents qui échangent des trucs pour aider leurs enfants à compter, lire et écrire en famille grâce à des contenus pratiques.

Fallait y penser !

Si vos jeunes sont moins réceptifs à l’idée de faire l’école à la maison, il est possible de faire preuve d’un peu d’imagination !

Écouter un film dans sa version originale.

Traduire les paroles de sa chanson préférée.

Organiser un concours de tables de multiplication ou de soustraction.

Tenir un journal des activités réalisées durant la journée.

Télétravail et enfant : une équation possible !

Lâchez prise ! Certains parents seront envahis par la culpabilité, ne se sentant efficaces ni dans leur rôle de parent ni dans leur travail. Acceptez que la maison soit plus en désordre que d’ordinaire, que les repas soient moins élaborés ou que le temps d’écran dépasse un peu les recommandations.

► Évitez de travailler sur la table de la cuisine. Si possible, délimitez une zone de travail avec une porte. Réservez aux enfants un petit coin où ils auront la possibilité de s’asseoir pour faire des jeux calmes près de vous.

► Repensez votre horaire. Pour certains, il sera plus facile de reprendre le temps perdu aux aurores, avant le réveil des petits ; d’autres préféreront attendre le soir, une fois la marmaille au lit.

► Instaurez un rythme de travail réaliste. Prévoyez des blocs de 1 à 2 heures, selon l’âge des enfants. Déterminez un moment fixe pour les collations, les repas et les écrans, puis définissez les plages horaires où vous serez entièrement disponible pour eux.