Éphémérides: l’arrivée de Turgeon chez le Canadien en 1995

Parmi tous les événements qui se sont déroulés un 5 avril, l’acquisition de Pierre Turgeon en 1995 est certainement celui qui a le plus marqué les partisans du Canadien de Montréal.

Il y a exactement 25 ans, le directeur général Serge Savard cédait Craig Darby, Kirk Muller et Mathieu Schneider aux Islanders de New York en retour de Turgeon et de Vladimir Malakhov.

S’il a de nouveau été échangé 18 mois plus tard, Turgeon a malgré tout eu le temps de donner un bon coup de main au club. Il a en effet récolté 127 points, dont 50 buts, en 104 rencontres, lors de son séjour à Montréal.

Déjà vu

Le 5 avril est également synonyme de pandémie pour le Canadien. En effet, en 1919, Joseph Hall est décédé de la grippe espagnole, quelques jours après que la Ligue nationale de hockey (LNH) eut annulé le reste de la finale de la Coupe Stanley entre le Tricolore et les Metropolitans de Seattle en raison de la pandémie.

Quelques Québécois ont également réussi des exploits le 5 avril. Marcel Dionne a notamment obtenu son unique titre de champion marqueur de la LNH avec une récolte de deux aides contre les Canucks de Vancouver en 1980.

Avec ses 137 points, il a terminé à égalité avec Wayne Gretzky, mais il a inscrit 53 buts, soit deux de plus que «La Merveille», pour mettre la main sur le trophée Art-Ross.

En 1997, Mario Lemieux, des Penguins de Pittsburgh, a annoncé une première retraite au terme de la campagne en cours. En 2007, le gardien des Devils du New Jersey Martin Brodeur a signé une 48e victoire en une saison pour établir une nouvelle marque dans l’histoire du circuit. En 2018, Roberto Luongo est devenu le troisième gardien à participer à 1000 parties.

Une première pour Orr

Ailleurs dans la LNH, le 5 avril a également été une date importante pour Bobby Orr et les Bruins de Boston. En 1970, Orr est devenu le premier arrière, et à ce jour le seul, à remporter le trophée Art Ross remis au meilleur pointeur du circuit.