UFC 249: une nouvelle carte dévoilée lundi

Le président de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Dana White, a indiqué qu’il dévoilera une nouvelle carte pour l’UFC 249, lundi.

L’organisation de combat d’arts martiaux mixtes a été contrainte de revoir ses plans, en raison du désistement de son champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov (28-0).

Mercredi dernier, le Russe avait annoncé qu’il refusait de sortir de sa quarantaine pour livrer un combat contre l’Américain Tony Ferguson (25-3) dans le combat principal de l’événement.

«Je comprends tout et je suis certainement bouleversé plus que vous d’annuler le combat, probablement comme tout le monde, j’ai des plans, mais je ne peux pas tout contrôler, avait indiqué Nurmagomedov sur son compte Instagram. Les plus grands pays et les plus grandes entreprises sont choqués par ce qui se passe, la situation change de façon imprévisible chaque jour.»

L’UFC fait présentement bande à part, alors qu’elle est pratiquement la seule organisation sportive à tenir des événements en cette période de pandémie mondiale.

L’UFC 249 doit se tenir le 18 avril prochain, mais son lieu n’a toujours pas été révélé.