WWE: Rob Gronkowski met la main sur une ceinture

L’ancien joueur de football des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski a remporté la ceinture 24/7 de la World Wrestling Entertainment (WWE), dimanche soir, dans le cadre de WrestleMania 36.

L’athlète de 30 ans a dérobé ce titre à Mojo Rawley, un homme qu’il considère comme un ami personnel. La ceinture 24/7 de la WWE est un titre qui peut être perdu en tout temps et a été introduit en 2019. Il est principalement utilisé dans les segments de comédie et il est rarement défendu dans le ring.

Pour l’obtenir, «Gronk» a profité du fait que plusieurs lutteurs s’attaquaient à Rawley à l’extérieur du ring pour sauter littéralement dans le tas, et ce, d’un perchoir. Après avoir assommé tout le monde, l’ancien footballeur a mis en échec son rival et a fui la scène avec la ceinture en main.

Le natif de l’État de New York avait signé une entente, dont la durée n’a pas été révélée, avec la WWE en mars dernier. «Gronk» avait également fait une apparition au WrestleMania 33 en 2017. À l’époque, il était venu en aide à Rawley.

Dans la NFL, Gronkowski a totalisé 7861 verges et 79 touchés par la passe entre 2010 et 2018. Il a remporté trois fois le Super Bowl avec les Patriots et a été invité cinq fois au Pro Bowl.