COVID-19 : 300 constats et rapports émis ce week-end par la SQ et le SPVM

Le Service de police de la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec ont émis près de 300 constats d’infraction et rapports d’infraction générale ce weekend, en lien avec la législation spéciale interdisant les rassemblements intérieurs et extérieurs.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, le SPVM a distribué 67 constats d’infraction comportant une amende de 1000 $ (+ 546 $ de frais), ainsi que 73 rapports d’infraction générale qui seront envoyés au Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) qui les évaluera.

Du côté de la SQ, un total de 157 contraventions et rapports d’infraction générale ont été émis.