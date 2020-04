COVID-19: le réconfort du restaurant à la maison

Pour vaincre l’ennui du confinement, quoi de mieux qu’une belle soirée au restaurant... dans sa propre maison! C’est mon réconfort ultime au temps de la pandémie. Une bonne bouffe préparée avec amour par mes restaurateurs locaux favoris.

Je vis dans le quartier Saint-Sauveur, à Québec. Plusieurs commerçants qui ont pignon sur rue offrent des services de proximité. Durant la pandémie, ils vivent des moments incertains.

Vendredi dernier, ma blonde et moi avons commandé au Fin Gourmet. En toute franchise, c’est un restaurant que nous adorons, où nous avons célébré plusieurs anniversaires. Pour moi, il s’agit d’un lieu associé à des moments heureux, festifs et gourmands. Au menu: accra de morue, tataki de loup marin, pâtes carbonara et salade d’orge.

Photo Didier Debusschère

En arrivant sur place, les mesures sanitaires sont strictes. On reste dans l’entrée qui est isolée du restaurant. De l’autre côté de la porte vitrée, les propriétaires ont un large sourire.

Bouffée d’air

Chaque commande est une bouffée d’air frais pour ces commençantes qui ont vu leur achalandage chuter. Elles demandent d’ailleurs aux clients de raconter leur expérience sur les réseaux sociaux.

«Il est important, pour nous, d’offrir à nos clients ce service. Pour les réconforter et leur apporter des petits bonheurs simples avec chacun de nos plats préparés», explique l'une d'elles. «Nous prenons aussi des mesures sanitaires, pour la récupération des plats sur place et pour la livraison sans contacts.»

Le restaurant Le Fin Gourmet est tenu par une mère et sa fille. Ancrées dans le quartier depuis plus de deux décennies, elles ont décidé de continuer de servir leurs produits avec passion malgré la crise.

Photo Didier Debusschère

Survivre à la crise

«Ça fait 23 ans qu’on est ouvert. On a eu des hauts et des bas. On est bon pour trouver des solutions et s’en sortir», mentionne Elsa Bhérer, ravie que les clients soient au rendez-vous. Comme Le Fin Gourmet, de nombreux restaurants partout au Québec offrent ces services de proximité afin de survivre à la crise.

En ces temps difficiles, ma blonde et moi avons la chance d’avoir conservé nos emplois et de maintenir, pour l’instant, nos revenus. Avec cette crise, on ne tient toutefois rien pour acquis et nous faisons attention à nos dépenses.

Repas sous vide

Je me permets ainsi d’aider de petits restaurateurs que nous apprécions particulièrement. Eux espèrent traverser la tempête et survivre. Ils ont fermé leur salle à manger et misent maintenant sur les repas pour emporter et sur la livraison. Certains ont ajouté des repas sous vide et des conserves. À l’achat d’un mets, il est aussi possible d’acheter de l’alcool pour emporter.

Photo Didier Debusschère

Ce qui se retrouve dans nos assiettes est une des façons faciles de consommer local, comme l’a prescrit le premier ministre. Alors, cap sur la restauration de quartier!

Une semaine plus tard, j’ai récidivé. Cette fois, en achetant un repas sous vide très abordable que je devais faire chauffer à la maison. On a même eu droit à une tartelette portugaise, clin d’œil au Dr Horacio Arruda.

Comment faire?

En ligne, aller voir les menus (toutes les gammes de prix).

Il est possible d’acheter l’alcool au prix coûtant en achetant de la nourriture.

Choisir son repas, en ligne ou au téléphone.

Payer à distance avec une carte de crédit pour éliminer les contacts sur place.

En profiter pour faire une marche et aller chercher son souper.

Livraison possible chez plusieurs restaurateurs.

Comment aider les commerçants?