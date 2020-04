[EN DIRECT LUNDI 6 AVRIL 2020] 70 000 morts dans le monde, tous les développements de la pandémie de COVID-19

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 70 000 personnes, dont 50 000 en Europe, principalement en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni. Les Etats-Unis s’attendent quant à eux à une semaine extrêmement difficile, comparée par ses dirigeants aux attentats du 11 septembre 2001.

DERNIER BILAN

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 1 277 962

Morts: 69 555

Rétablis: 264 439

AU PAYS

Atteints par le virus

Québec: 7944

Colombie-Britannique: 1203

Ontario: 4038

Alberta: 1250

Saskatchewan: 249

Manitoba: 203

Nouveau-Brunswick: 101

Nouvelle-Écosse: 262

Terre-Neuve-et-Labrador: 217

Île-du-Prince-Édouard: 22

Territoires du Nord-Ouest: 4

Yukon: 6

Nunavut: 0

Canadiens rapatriés: 13

Total : 15 512

Décès

Québec : 94

Ontario : 119

Colombie-Britannique: 38

Alberta : 23

Saskatchewan : 3

Manitoba : 2

Terre-Neuve et Labrador: 1

Total: 280

AILLEURS DANS LE MONDE

ÉTATS-UNIS - Plus de 335 000 cas confirmés et plus de 9600 morts.

ITALIE - Près de 130 000 cas et près de 16 000 morts.

ESPAGNE - Plus de 130 000 et près de 13 000 cas.

FRANCE - Près de 95 000 cas et plus de 8000 morts.

7h15 | La pandémie de coronavirus a fait plus de 70 000 morts dans le monde.

6h10 | Le gouvernement japonais prévoit de déclarer dès mardi l’état d’urgence pendant un mois dans plusieurs régions du pays où les cas de COVID-19 sont en forte hausse, dont Tokyo et Osaka, a annoncé le premier ministre Shinzo Abe.

6h00 | La pandémie du coronavirus a fait 637 morts en 24 heures en Espagne, un bilan en baisse pour le quatrième jour de suite et le chiffre le plus bas depuis 13 jours, selon les chiffres donnés lundi par le ministère de la Santé.

3h51 | Le premier ministre britannique Boris Johnson, contaminé au nouveau coronavirus, «reste aux commandes» du gouvernement bien qu’il soit à l’hôpital pour des «tests», a déclaré lundi son ministre du Logement.

«Aujourd’hui, il est à l’hôpital pour subir des tests, mais il continuera d’être tenu informé de ce qui se passe et d’être aux commandes du gouvernement», a déclaré à la BBC Robert Jenrick, ministre chargé du Logement et des Communautés.