Exposition : Pour colorer Montréal

L’exposition «Les couleurs essentielles», lancée par la maison d’édition Paperole, cherche à soutenir l’ensemble des travailleurs et travailleuses toujours à l’œuvre dans cette période de pandémie à travers une série d’affiches exposées sur de nombreux murs de Montréal.

«Nous, les artistes, on n’est peut-être pas essentiels, mais on peut quand même apporter à la société pendant cette grisaille, ce moment vraiment difficile, soutient Jacinthe Pilote, instigatrice de l’exposition et fondatrice de Paperole. Et c’est là que le nom m’est venu, je me suis dit que nous étions les couleurs essentielles.»

L’exposition, installée à partir de lundi, couvrira plusieurs des palissades de l’entreprise Publicité Sauvage, présentes sur une grande partie du territoire de l’île de Montréal et actuellement délaissées en raison des projets culturels et des contrats publicitaires qui aujourd’hui tombent à l’eau.

«Publicité Sauvage, ils en ont beaucoup de rues à Montréal, donc ça peut avoir l’air d’une ville abandonnée si on ne fait rien avec les murs, explique l’instigatrice. Et donc, on a décidé de remplir les murs de couleurs. Les affiches seront exposées dans le Quartier des spectacles, sur la rue Saint-Denis, devant l’hôpital Notre-Dame, mais ce sera vraiment éparpillé partout à travers la ville.»

En évolution

L’exposition «Les couleurs essentielles», accessible également via les plateformes Facebook et Instagram, représente ainsi une série de portraits cherchant à encourager les nombreuses personnes travaillant toujours dans les secteurs jugés essentiels pendant cette pandémie. Plus d’une cinquantaine d’artistes y ont travaillé et tout indique que l’exposition prendra encore de l’ampleur.

«Des artistes de Montréal, mais également de partout dans le monde nous ont envoyé des dessins, il y a également des enfants qui ont participé, poursuit Jacinthe Pilote. Sur Instagram et Facebook, il y a des artistes qui continuent à m’envoyer des propositions.»

«Il y a une ligne directrice, je vais rendre accessibles la palette de couleurs et le modèle, poursuit-elle. J’ai commencé également des portraits dans les “stories” Instagram pour présenter les artistes qui ont participé au projet. On leur pose des questions, par exemple pour savoir ce qu’ils font pendant le confinement, ce qu’ils pensent de ce à quoi va ressembler notre futur, ce qu’ils pensent de la collectivité, etc.».

«On veut que le projet soit pérenne, conclut l’instigatrice. On espère que ça va mettre un peu de soleil dans la grisaille.»