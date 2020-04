Foyers à bois polluants : Peu de mises à l’amende

MONTRÉAL | Une dizaine d’individus seulement ont été condamnés, l'an passé, à payer une amende, généralement de 100 $, pour avoir fait brûler du bois dans une poêle ou un foyer plus polluant que ceux permis à Montréal.

Depuis octobre 2018, la Ville interdit aux propriétaires d’une poêle ou d’un foyer à bois de l’utiliser s’il émet plus de 2,5 grammes par heure de particules fines. Une exception existe lors de pannes d’électricité durant plus de trois heures.

Selon la Ville, environ 50 000 ménages montréalais répartis dans les 19 arrondissements étaient concernés par cette règlementation municipale.

Un document officiel révèle que dix personnes ont fait fi de cette interdiction et qu'elles ont reçu une ou deux amendes. L’amende était presque dans tous les cas de 100 $. Une seule s’élevait à 500 $.

Agence QMI

Pour s’assurer du respect de la règlementation, des inspections sont faites, notamment via des signalements. Entre le 1er octobre 2018 et le début du mois de février 2020, la Ville dit avoir effectué 444 suivis de signalement et avoir procédé aux inspections lorsque requis.

«Le Service de l'environnement compte neuf inspecteurs. Devant des situations de non-conformité, la Ville a envoyé 289 avis d'infraction. Il s'agit d'une lettre et non d'une contravention», a expliqué Gonzalo Nunez, relationniste de la Ville de Montréal.

«La remise d'une lettre-avis constitue généralement la première étape avant d'entamer une poursuite judiciaire si les correctifs demandés n'ont pas été apportés dans les délais requis.» Entre octobre 2018 et février 2020, «18 poursuites ont été entamées», d’après M. Gonzalo.

Cette règlementation municipale sur l’utilisation des appareils de chauffage au bois avait été adoptée sous l’administration de l’ex-maire Denis Coderre, en 2015.

Mentionnons qu’au printemps 2019, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait fait part de son intention d’interdire aussi le chauffage au mazout d’ici 2030. Elle avait annoncé le dépôt, dès 2020, d’un projet de règlement pour interdire les nouveaux systèmes de chauffage au mazout dans les nouvelles constructions et les projets faisant l’objet de rénovations majeures.