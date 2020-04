Coup de cœur

Activité

Atelier d’écriture de chanson avec Andréanne A. Malette

Photo courtoisie

Dans le cadre du projet Jamais Trop Tôt, les jeunes entre 14 et 17 ans sont invités à participer à un atelier virtuel d’écriture de chanson cet après-midi. Andréanne A. Malette sera en direct sur son compte Instagram pour offrir un petit cours sur l’écriture d’une chanson. Les ados sont ensuite invités à envoyer leur texte (ficg.qc.ca/concours) et 24 d’entre eux seront sélectionnés pour être mis en musique par des artistes.

Aujourd’hui à 14h sur Instagram (@andreanneam)

Je reste

Musique

Daniel Bolshoy

Photo courtoisie

L’Orchestre classique de Montréal a décidé d’offrir une série de huit mini-concerts sur leur page Facebook, afin de donner un aperçu de sa prochaine saison. Ce soir, le guitariste de renommée internationale Daniel Bolshoy part le bal.

Ce soir à 19h30 au www.facebook.com/orchestre.ca

Télé

Ça va bien aller

Photo courtoisie

Fabien Cloutier et sa complice Marie-Soleil Dion tenteront de briser l’isolement et de mettre un peu de lumière chez les Québécois avec cette nouvelle quotidienne qui commence ce soir. Les comédiens mettront de l’avant la solidarité et la créativité dont font preuve de nombreuses personnes durant cette période de crise.

Ce soir à 19h à TVA

EP

Nos Fêlures Précieuses – Jonny Arsenault

Photo courtoisie

Celui qu’on a connu à La Voix en 2016. Jonny Arsenault, a fait paraître son premier mini-album vendredi. L’EP de quatre chansons francophones est disponible sur toutes les plateformes numériques. Le musicien gaspésien mélange dans cet opus le folk avec le blues et le pop.

Disponible depuis le 27 mars

Sport

La légendaire rivalité Canadiens-Nordiques

Photo courtoisie

Les nostalgiques pourront replonger à l’époque où les Nordiques de Québec existaient toujours et que la rivalité avec les Canadiens de Montréal était à son sommet puisque les six matchs de la série de 1993 seront présentés tous les soirs dès aujourd’hui.

Ce soir à 19h à TVA Sports

Télé

Les Chefs!

Photo courtoisie

La 10e saison des Chefs! commence ce soir! Treize nouveaux participants feront leur entrée dans la fameuse cuisine de l’émission, alors que Daniel Vézina agira toujours comme mentor et Normand Laprise, Jean-Luc Boulay et Pasquale Vari comme juges. Le défi de ce soir : réaliser un coulibiac de saumon pour 10 personnes.

Ce soir à 20h sur ICI Télé

Activité

Ensemble dessinons la forêt

Photo courtoisie

Après plusieurs jours de confinement avec les enfants, difficile de trouver des idées pour les occuper? Le Carnet de Céleste permettra aux parents de passer de bons moments avec leur progéniture par le biais d’ateliers de dessin offerts en ligne.

Disponible au www.lescarnetsdeceleste.com

Cinéma

Noranda

Photo courtoisie

Le documentaire Noranda de Richard Desjardins est maintenant disponible sur Vimeo. Le public pourra se remémorer comment la Noranda Mines avait été pointée du doigt sur la santé des 800 travailleurs. La ville fait toujours face aux conséquences de cette compagnie.

Disponible sur Vimeo depuis le 23 mars

Spectacle

C’est juste lundi!

Photo courtoisie

La drag queen Sally-D animera ce soir un spectacle virtuel qui mettra en vedette la relève du milieu. Vous pourrez entre autres découvrir les talents de Bubble Gum, Crystal Starr, Lady MonroSe et Lulu Shade.

Ce soir à 20h sur Facebook pour plus d’informations visitez le www.facebook.com/SallyDDragQueen