Jusqu’à 3 millions de litres de lait jetés au drain

Les producteurs laitiers québécois devront jeter au drain jusqu’à trois millions de litres, cette semaine, avec la fermeture des restaurants et des écoles liée à la pandémie de COVID-19.

Le président des Producteurs de lait d’Outaouais-Laurentides, Yvan Bastien, a dû appeler des producteurs dans les derniers jours pour leur annoncer que leur lait ne serait pas ramassé par une citerne. Il en a fait de l’insomnie.

« C’est un peu comme leur dire qu’ils travaillent pour rien, déplore-t-il. Cette semaine, on s’enligne pour jeter l’équivalent de trois millions de litres de lait. »

Cela représente un peu plus de la moitié d’une piscine olympique.

La productrice laitière Audrey Lemaire, de Saint-Jérôme, a été avisée que ses 11 000 litres seraient jetés, soit l’équivalent de 69 barils de pétrole.

« C’est du travail, mais au-delà du travail, c’est du lait qu’on jette au drain », se désole-t-elle.

Ventes variables

Les hôtels, restaurants et écoles représentent 35 % des ventes des produits laitiers des Producteurs de lait du Québec. Or, plusieurs établissements sont fermés à cause de la COVID-19.

Parallèlement, les ventes ont été très fortes à la mi-mars, puisque les consommateurs qui ont fait des provisions ont réduit leurs achats, selon le président des Producteurs de lait du Québec, Bruno Letendre.

La demande a monté à 16 millions de litres de lait par semaine et les producteurs se sont ajustés, mais elle est redescendue à 13 millions de litres tout aussi vite, créant des surplus.

« C’est déplorable parce qu’on ne produit pas le lait pour le jeter. Il n’y a rien de plus frustrant », indique M. Letendre.

Un don de deux millions de litres de lait a été fait aux Banques alimentaires du Québec la semaine dernière, mais il y en a encore trop.

Pas des robinets

La productrice Vanessa Mondou rappelle que les vaches ne se gèrent pas comme des machines.

« Ce ne sont pas des robinets. Si elles continuent à produire, on a quand même un surplus de lait », explique-t-elle.

L’Association des détaillants en alimentation du Québec assure qu’il ne manque pas de produits laitiers pour les clients en magasin.

« On est en train de regarder ce qu’on peut faire. On va voir avec eux si on ne peut pas, peut-être un peu, augmenter nos demandes », mentionne Stéphane Lacasse.