Même une mère a droit au bonheur

La lecture du récit de ce garçon qui a choisi de quitter une blonde qui donne à sa fille le droit de ne pas le respecter sans la réprimander a fait remonter en moi des souvenirs douloureux ce matin. J’ai perdu quatre ans de ma vie et un chum que j’aimais dans ce genre de situation malsaine créé par ma fille. Laquelle, une fois devenue adulte, s’est fâchée contre moi et m’a rayée de sa vie et de celle de ses enfants pour une peccadille. Avoir su, jamais je ne lui aurais sacrifié mon droit au bonheur.

Une mère qui paye pour sa bonté

Je ne veux pas ajouter à votre peine en rivant le dernier clou du cercueil de votre solitude. Mais je tiens à dire que rien dans la vie ne force personne, pas même une mère, à ne pas se respecter.