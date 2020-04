«Parsifal» au Met: l’opéra mis en scène par François Girard diffusé jeudi

Après avoir présenté 21 productions au cours de trois dernières semaines, le Metropolitan Opera poursuit son initiative. On pourra voir, jeudi, Parsifal de Wagner, mis en scène par le cinéaste et metteur en scène québécois François Girard.

Photo d'archives Agence QMI, MARIE-JOELLE PARENT

Dernier opéra composé par Wagner, Parsifal est un drame religieux qui raconte le parcours initiatique de Parsifal, un jeune homme naïf qui deviendra le sauveur de la confrérie des chevaliers du Graal.

Une confrérie qui se retrouve en déroute et en perdition en raison d’une blessure inguérissable qui afflige le roi Amfortas.

Présenté au Met en mars 2013, l’opéra met en vedette ténor allemand Jonas Kaufmann dans le rôle de Parsifal et la mezzo-soprano suédoise Katarina Dalayman celui de Kundry.

Photo Courtoisie, Metropolitan Opera

Cette quatrième semaine de diffusions gratuites débute, ce soir, à 19h30 avec la grande Anna Netrebko et l’opéra Aïda.

L’opéra de Verdi raconte l’intrigue amoureuse entre le guerrier égyptien Radamès et l’esclave éthiopienne Aïda.

Amnéris, la fille du roi d’Égypte offrira de gracier l’officier, lorsqu’il sera arrêté pour trahison, mais il refusera et il sera condamné à être emmuré vivant.

La soprano Anna Netrebko joue le rôle de Aïda et la mezzo-soprano géorgienne Anita Rachvelishvili celui d’Amnéris. Le ténor letton Aleksandrs Antonenko chante celui de Radamès dans cet opéra qui a été filmé le 6 octobre 2018.

On pourra voir, ensuite, La Fanciulla del West de Puccini (mardi), Falstaff de Verdi (mercredi) et Roméo et Juliette de Gounod (vendredi).

Les opéras Don Pasquale de Donizetti, avec Anna Netrebko et le baryton polonais Mariusz Kwiecien et Cosi Fan Tutte de Mozart concluront, samedi et dimanche, cette semaine de diffusion.

Les opéras gratuits du Met sont mis en ligne durant 20 heures suivant le début de la diffusion. Ils sont disponibles par le site met.org et par l’application Met opera on Demand.