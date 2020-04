Quoi regarder à la télévision lundi?

MONTRÉAL | En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones lundi, le 6 avril.

«Le cuisinier rebelle prend l’air»

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Ingrédients frais, cuisine innovante et bonne musique : voilà la recette pour rendre un «cuisinier rebelle» heureux. Repartez en périple avec Antoine Sicotte, qui galère de la Corée du Sud à la Louisiane, jusqu’en Suisse pour s’éclater dans ses diverses passions. Lundi, 7 h, Zeste.

«Cherche homme parfait»

Comédie romantique avec Diane Keaton et Mandy Moore. Daphné vit avec ses trois filles, et se met en tête de trouver «l’homme parfait» pour l’une d’elles, afin que sa progéniture ne répète pas les mêmes erreurs qu’elle. Elle publie une petite annonce à l’insu de la principale intéressée, bien déterminée à trier les prétendants... Lundi, 10 h, MOI ET CIE.

«Cochon dingue»

Si vos jeunes ont le moral dans les talons à force de demeurer sagement à la maison, une petite dose d’énergie insufflée par l’équipe de «Cochon dingue» saura peut-être les requinquer un brin. Les troisième et quatrième saisons de folies et activités ludiques de Pascal Morrissette, Marilou Morin, Valérie Chevalier et Pascal Barriault et de leur fidèle ami, le cochon Néo (qui emprunte la voix de Marc Labrèche) sont en rediffusion en fin d’après-midi. Lundi, 16 h, Unis TV.

«L’art de la Guerre II – Trahison»

Un agent secret à la retraite, devenu consultant, accepte de reprendre du service lorsque son mentor est assassiné par des marchands d’armes, et découvre un complot visant à éliminer des sénateurs américains. Avec Wesley Snipes, Athena Karkanis et Winston Rekert. Lundi, 18 h, addikTV.

«Ça va bien aller»

Photo d'archives, Agence QMI

Fignolé en dix jours, le concept de «Ça va bien aller» a de quoi piquer la curiosité. Du confort de leur domicile respectif, quatre jours par semaine, Fabien Cloutier et Marie-Soleil Dion s’entretiendront à distance avec des invités, connus ou pas, pour égayer ces moments de confinement. Première ce soir; à quoi ça ressemblera? Mystère et boule de gomme, on se laisse porter par l’effet de surprise, mais on nous promet que «ça va bien aller», et on y croit. Lundi, 19 h, TVA.

La rivalité Canadiens-Nordiques

TVA Sports poursuit sur sa lancée nostalgique et n’offre pas le moindre des cadeaux aux amateurs de hockey en leur faisant revivre la sempiternelle rivalité Canadiens-Nordiques. Du lundi 6 au samedi 11 avril, on reverra les six rencontres des séries éliminatoires de 1993... couronnées par une victoire du Tricolore, qui remportait là sa dernière Coupe Stanley à ce jour. Les Nordiques avaient toutefois entamé la série en force, avant d’être dépassés par leurs adversaires au bout de deux parties. Confrontation entre Patrick Roy et Ron Hextall, visite de Jacques Demers à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, duel d’entraîneurs de Jacques Demers et Pierre Pagé, mystérieuse sortie momentanée de Patrick Roy lors d’une rencontre... Les souvenirs vont affluer! Lundi, 19 h, TVA Sports.

«Bonsoir bonsoir»

Photo d'archives, Agence QMI

Soyons francs : même avant le confinement, on se questionnait sur la pertinence de reconduire le «talk-show» de Jean-Philippe Wauthier, «Bonsoir bonsoir», pour une deuxième saison, le rendez-vous quotidien ayant essuyé de vives critiques et généré des cotes d’écoute moyennes l’été dernier. Plusieurs ont sursauté en apprenant que l’émission prendrait quand même l’antenne ce printemps, dans les circonstances hasardeuses qu’on connaît. Dans son studio modifié pour correspondre aux recommandations gouvernementales en matière de santé publique, Wauthier devra ramer pour confondre les sceptiques. France Beaudoin, Serge Denoncourt, Luc Dionne, Jean-René Dufort, Marc Labrèche et Yannick Nézet-Séguin lui rendront visite lors de sa première semaine en ondes, et d’autres invités se joindront à lui virtuellement. Lundi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.