Quoi regarder à la télévision mardi?

MONTRÉAL – En cette période de confinement, voici quelques suggestions d'émissions à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mardi 7 avril.

Désormais en ondes de 7 h à 11 h, «Salut Bonjour» veut toujours s’imposer comme la référence matinale en matière d’information et de divertissement, particulièrement en cette période trouble de pandémie mondiale. Entrevues par le biais de Skype, FaceTime, WhatsApp et autres outils adaptés, chroniques qui rejoignent tous les âges, et ce, dans le respect des mesures de sécurité imposées par la santé publique : comme à leur habitude, Gino Chouinard et son équipe font tout pour nous renseigner adéquatement, nous rassurer et nous amuser. Lundi au vendredi, 7 h, TVA.

«Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?»

Film de Philippe de Chauveron (2014), avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Frédéric Chau et Élodie Fontan. Un couple de catholiques bon chic bon genre a du mal à accepter que ses quatre filles aient choisi d’épouser des hommes de nationalités et de religions différentes. Mardi, 13 h 30, TVA.

«L’appart du 5e»

Rediffusion à partir du tout premier épisode de cette série jeunesse qui a été l’une des dernières à s’adresser aux 9-14 ans lors de sa diffusion originale, entre 2013 et 2016, à VRAK. Trois étudiants de cégep, Vicky (Sarah-Jeanne Labrosse), Greg (Guillaume Perreault) et Justine (Marilou Morin), doivent partager leur appartement avec un mystérieux colocataire, le fantôme Théo (Yan England). Mardi, 18 h, Unis TV.

«Discussions avec mes parents»

Les tranches de vie de François Morency et ses parents fictifs, Jean-Pierre et Rollande (Vincent Bilodeau et Marie-Ginette Guay) constituent l’antidote parfait pour échapper pendant quelques minutes aux mauvaises nouvelles. Dans cet épisode, François donne un coup de main à son père qui s’est trouvé un nouvel emploi, et Jean-Pierre s’éclate avec son nouveau système d’alarme nouvellement installé. Mardi, 19 h, ICI Radio-Canada Télé.

«Le petit couple»

Les rénovations sont presque terminées, et la (petite) famille s’apprête à emménager à l’étage. Bill et Jen vont acheter de nouveaux animaux de compagnie avec les enfants. Pops et Deb visitent la maison. Épisode 22, saison 9. Mardi, 19 h, MOI ET CIE.

«Comment survivre à ma mère»

Caroline Dhavernas est en vedette dans cette comédie dramatique du prolifique Émile Gaudreault (2007). Après avoir aidé sa mère âgée à traverser en paix ses derniers jours, une femme décide de se rapprocher de sa fille de 21 ans, laquelle multiplie les aventures amoureuses avec des hommes rencontrés sur Internet. Celle-ci fera la connaissance d’un prétendant à l’identité mystérieuse qui chamboulera sa vie. Avec Ellen David, Véronique Le Flaguais et Christian Bégin. Mardi, 21 h, Télé-Québec.

«The Walking Dead»

«L’autre côté». Un groupe de sauveurs débarque à l’improviste à La Colline, forçant Daryl et Maggie à se cacher pour éviter la mort. Sasha et Rosita se rendent furtivement jusqu’au Sanctuaire pour y mener à bien leur mission, mais un élément les empêche de s’exécuter rapidement. Épisode 14, saison 7. Mardi, 22 h, addikTV.