Samedi soir, dans mon village, les producteurs agricoles ont fait une parade de tracteurs. Ils étaient plusieurs dizaines à descendre la rue principale pour rappeler qu’ils étaient là et qu’ils étaient importants eux aussi.

Les citoyens étaient contents de les voir venir briser la monotonie et ils saluaient leur passage de leur galerie ou en flashant leur lumière. Comme s’ils les avaient entendus, le premier ministre François Legault et son ministre Pierre Fitzgibbon annonçaient le lendemain le lancement d’une initiative pour convaincre les Québécois d’acheter local.

Mobilisation

On crée une vitrine pour les entreprises québécoises qui vendent en ligne ; on demande aux gens et aux ministères d’acheter québécois le plus possible ; on parle de se préparer à une montée mondiale du protectionnisme et d’autonomie alimentaire et médicale ; on veut diminuer notre déficit commercial.

Bref, on essaie de nous mobiliser pour soutenir notre monde. Relancer notre économie en achetant à ceux qui se trouvent autour de nous.

Grande corvée

On avait oublié l’importance que ça avait. Oublié que c’est le fils de notre producteur de lait qui justifiera notre salaire en fréquentant l’école où on enseigne.

Que c’est l’emballeur de l’épicerie du coin qui amène son enfant à notre garderie le matin. Que c’est le propriétaire de la boutique sur la rue principale qui lit nos chroniques.

Maintenant, c’est l’effort de mobilisation qui nous est demandé. Certains chanceux se sortent mieux de la crise parce que leurs revenus ne sont pas affectés. C’est notamment à eux qu’il revient de soutenir notre économie pendant ce passage à vide. Demain, c’est à ceux qui n’auront pas trop souffert ou qui auront même su profiter financièrement du moment qu’il reviendra d’investir pour gonfler la relance.

Une grande corvée s’amorce.

Si quelque chose de bon peut ressortir de cette crise, c’est peut-être de nous rappeler que la réussite économique du Québec commence par soutenir le succès de ceux qui travaillaient déjà pour nous.