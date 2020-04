Télé-Québec à la rescousse du programme scolaire

Télé-Québec a annoncé lundi revoir sa programmation en vue de permettre aux enfants de la province de «maintenir les acquis scolaires».

La chaine publique vocation éducative et culturelle proposera à partir du 13 avril plusieurs émissions à destination des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, qui sont en confinement chez eux depuis la fermeture des établissements scolaires le 13 mars.

«Nous savons que nous avons un rôle de premier plan à jouer sur le plan éducatif et nous sommes très fiers de collaborer avec le gouvernement du Québec pour continuer de susciter la curiosité et le goût d’apprendre chez les élèves et ainsi leur permettre de maintenir leurs acquis», a indiqué par voie de communiqué la présidente-directrice générale de Télé-Québec, Marie Collin.

«Cette initiative, qui s’ajoute à la trousse à outils que nous avons mise à la disposition des élèves et de leurs parents, permettra aux jeunes de maintenir leurs acquis scolaires durant la période de fermeture de nos écoles», a ajouté le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge.

Du lundi au vendredi, l’avant-midi sera réservé aux émissions à destination des élèves du primaire, et l’après-midi aux étudiants du secondaire.

Les enfants de 4 à 5 ans auront une programmation trois fois par jour à 7 h 29, 8 h 54 et 17 h 27, avec «Moments doux avec Passe-Partout», au cours desquels la comédienne Élodie Grenier veillera à réconforter les enfants du préscolaire sur le ton de la confidence.

Les émissions se retrouveront aussi sur le site internet, avec plus de 1 000 contenus éducatifs qui seront accessibles en tout temps sur la nouvelle plateforme enclasse.telequebec.tv.