Trucs simples et délicieux pour rehausser vos muffins

Une fringale ? Envie de vous changer les idées ? À la recherche d’activités à faire avec les enfants ? Les muffins sont la solution par excellence pour combler vos besoins : quelques ingrédients simples, peu d’étapes de préparation, aucun temps de repos requis et une cuisson rapide !

Voici notre recette de base et quelques idées de garnitures pour faire de vos muffins un réel délice en tout temps !



Recette de muffin de base

Saine et équilibrée, cette recette s’adapte facilement au gré de vos envies ou selon le moment de la journée :



MUFFINS DE BASE



Portions : 12 | Préparation : 20 minutes | Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

375 ml (1 1/2 tasse) de farine de blé entier

(1 1/2 tasse) de farine de blé entier 375 ml (1 1/2 tasse) de flocons d’avoine

(1 1/2 tasse) de flocons d’avoine 5 ml (1 c. à thé) de poudre à pate

(1 c. à thé) de poudre à pate 2 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

(1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude Une pincée de sel

de sel 80 ml (1/3 tasse) d’huile végétale

(1/3 tasse) d’huile végétale 2 œufs

œufs 125 ml (1/2 tasse) de cassonade tassée

(1/2 tasse) de cassonade tassée 125 ml (1/2 tasse) de compote de pommes non sucrée

(1/2 tasse) de compote de pommes non sucrée 125 ml (1/2 tasse) de lait

(1/2 tasse) de lait 15 ml (1 c. à soupe) d’essence de vanille

Préparation

Préchauffer le four à 180 °C (350 °F) Dans un bol, mélanger la farine, les flocons d’avoine, la poudre à pâte, le bicarbonate de soude et le sel. Réserver Dans un autre bol, à l’aide d’un batteur électrique, battre l’huile avec les œufs, la cassonade et la compote de pommes jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène. Ajouter le lait, la vanille et les ingrédients de la variante. Mélanger de nouveau. Verser la préparation liquide sur les ingrédients secs. Mélanger délicatement à l’aide d’une cuillère de bois, juste assez pour humidifier. Répartir le mélange dans 12 moules à muffins recouverts de moules en papier. Cuire au four 35 minutes ou jusqu’à ce que les muffins soient fermes et qu’un cure-dents inséré au centre en ressorte propre.

Gardez en tête ces règles d’or du muffin parfait

1) Toujours mélanger les ingrédients secs et les ingrédients humides séparément avant de les incorporer ensemble.

2) Pour des muffins moelleux, il est bien important de seulement humecter le mélange, c’est-à-dire de brasser délicatement jusqu’à ce que le mélange soit humide, sans plus.

3) Remplir les moules de mélange jusqu'au ¾, pas plus !

4) Si vous utilisez des fruits congelés, il ne faut pas les décongeler. Il suffit de les ajouter à la dernière seconde pour éviter qu’ils colorent toute la pâte.

Les muffins pour déjeuner

Le matin, réchauffez vos muffins quelques secondes puis servez-les avec de la confiture, de la compote de fruits maison ou un peu de beurre. Bonheur complet avec un bon café au lait !

- Pour une version plus riche en fibres, ajoutez à la recette de base entre 30 ml (2 c. à soupe) et 60 ml (1/4 tasse) de son, de germe de blé ou encore de graines de lin moulues.

- Pour une option bien nourrissante, intégrez des céréales pour bébé enrichies de fer à votre mélange.



Les muffins en collation

Un petit creux ? Les muffins sont une collation parfaite pour tous les membres de la famille.

- Variez les plaisirs en intégrant à la recette de base des bananes mûres et des noix, des courgettes râpées et du chocolat ou encore des petits fruits frais comme des bleuets et des framboises.

- Autrement, optez pour des fruits secs comme les raisins, les canneberges et les abricots.

- Les fruits congelés sont pratiques et se conservent bien. Ajoutez vos préférés à la recette de base.



Les muffins comme gâterie

Insufflez un peu de magie dans vos muffins en les transformant en «presque» gâteau!

- Une fois la pâte versée dans les moules à muffins, saupoudrez une garniture gourmande qui ajoutera un peu de fantaisie. Un crumble composé de sucre d’érable, de pacanes et de beurre, par exemple, sublimera vos muffins aux pommes !

- Pour une autre idée délicieuse, nappez vos muffins aux carottes d’un crémage au fromage à la crème.



Les muffins salés à l’heure du dîner

Le compagnon de choix avec une soupe, une salade ou quelques crudités.

- Omettez la cassonade et la vanille dans la recette de base. Ajoutez ensuite une pincée d’origan dans le mélange des ingrédients secs. Une fois tous les ingrédients secs et humides réunis, incorporez du fromage râpé, des cubes de jambon et des oignons verts.

Une fois la recette de base bien maîtrisée, amusez-vous à la rehausser avec vos garnitures préférées !

MUFFINS AU JAMBON BLANC ET AU CHEDDAR



Ingrédients

375 ml (1 ½ tasse) de farine tout usage

250 ml (1 tasse) de farine de blé entier

10 ml (2 c. à thé) de poudre à pâte

2 ml (1/2 c. à thé) de bicarbonate de soude

2 ml (1/2 c. à thé) de sel

10 ml (2 c. à thé) d’origan séché

10 ml (2 c. à thé) de sucre

250 ml (1 tasse) de yogourt grec nature

125 ml (1/2 tasse) de lait

2 œufs

60 ml (1/4 tasse) d’huile de canola

1 courgette moyenne, râpée

2 oignons verts, émincés

175 g (6 oz) de jambon blanc cuit

325 ml (1 1/3 tasse) de cheddar vieilli 1 ou 2 ans râpé

Préparation