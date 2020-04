Un confinement parfois très difficile pour les couples

Le confinement forcé auquel doivent se soumettre les Québécois est dur pour le portefeuille, mais également pour la vie amoureuse de nombreuses personnes qui vivent des moments difficiles avec leur conjoint.

Pour le psychologue Paul Langevin, invité quotidien au Québec Matin depuis le début de la pandémie, la clef de la réussite pour un couple est la communication, mais celle-ci peut être devenue plus difficile, voire impossible, en raison de la crise actuelle et des difficultés engendrées.

«Il y avait peut-être déjà des problèmes de communication dans le couple et que ça c’est accentué en raison du confinement. Les gens ont de la difficulté à se parler, la tension monte, c’est l’escalade. Et même si on est dans une maison, un appartement, les insultes peuvent pleuvoir et les enfants sont mêlés à cela», observe-t-il.

Les difficultés vécues auparavant par un couple, souvent mises de côté dans le tourbillon du quotidien, sont exacerbées récemment.

«On ne devrait pas prendre de grandes décisions en ce moment, assure Paul Langevin. Il y a une tension qui n’est pas normale actuellement. On doit se donner de l’espace vital. Quand on est un couple, il faut permettre à l’autre d’aller ventiler. Le laisser prendre une marche, prendre deux heures s’il le faut, en voiture par exemple, en mettant de la musique, ça va permettre de décanter », assure l’expert.

Prendre du temps pour soi

Pour lui, l’une des choses les plus importantes est d’être à l’écoute de son partenaire. «Quand on parle par-dessus lui, on n’écoute pas.»

Il réitère l’importance de prendre du temps pour soi, tout en informant l’autre de sa démarche. «Indiquez que vous partez, combien de temps, et comment. Ne partez pas sans rien dire, ça va mettre plus de tensions», précise-t-il.

Important aussi de choisir le bon moment pour discuter.

«Souvent les gens ne vont pas choisir la période idéale pour parler. Il est 5h30, on est en train de préparer le souper, les enfants sont au travers et là on essaye de discuter de notre couple. On ne fait pas ça devant les enfants. Le bon moment est la clef du succès. »

Le psychologue invite toute personne qui connaît des difficultés à consulter un spécialiste, que ce soit à travers un CLSC ou encore en pratique privée si vous avez des assurances.

«Demandez de l’aide parce que ce n’est pas le temps en confinement de mettre fin à notre couple. Par la suite, quand tout sera terminé, parce qu’il y a une fin à cela, là ce sera le temps d’évaluer ce qui s’est passé et qu’est-ce qu’on doit faire à présent», conclut-il.