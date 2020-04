Karine Vanasse: Un futur incertain

Comme c’est le cas pour plusieurs personnes, la carrière de Karine Vanasse est sur pause depuis quelques semaines. En raison du coronavirus qui a mis un frein à tous les tournages, Karine Vanasse ignore à quoi ressemblera le prochain chapitre.

Les projets qu’elle développait tant au Québec qu’au Canada anglais sont désormais « en suspens », tout comme la saison des auditions aux États-Unis, à laquelle elle comptait participer.

« Il y a trop d’incertitude à plein de niveaux. Comme tout le monde, je vais devoir m’adapter. »

Tournage à New York

Parlant d’adaptation, Karine Vanasse apprend à composer avec une nouvelle variable depuis maintenant deux ans : son petit garçon prénommé Clarence. « J’essaie de prendre des opportunités qui font plus de sens », déclare-t-elle.

Parmi ces opportunités, citons le tournage, l’automne dernier à New York, de quelques épisodes de God Friended Me, une série du réseau CBS. L’actrice a trouvé l’expérience émouvante parce qu’elle s’est retrouvée entourée de plusieurs personnes qu’elle avait côtoyées sur Revenge et Pan-Am.

« J’ai réalisé que j’étais rendue au point où c’est possible pour moi de fouler un plateau américain et d’avoir l’impression d’être un peu chez nous. »

Des insécurités

En attendant la reprise, Karine Vanasse tente de traverser cette période de confinement le plus sereinement possible.

« On est tous dans le même bateau, note-t-elle. Tu veux pas trop regarder loin en avant parce que ça fait peur. Ça provoque des insécurités pour tout le monde. »

Selon elle, le divertissement peut agir comme un « agent de liaison » durant cette crise.

« Je n’ai pas une job jugée comme essentielle, mais des contenus télé, il s’en consomme plus que jamais actuellement. Ça m’aide à trouver mon utilité dans tout ça », estime l’actrice.