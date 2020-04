Nous sommes tous devenus un peu plus Québécois. Peut-être aussi un peu plus Canadiens. Mais certainement un peu moins citoyens du monde.

La crise du coronavirus nous montre que les Québécois doivent d’abord compter sur les Québécois. Dans une moindre mesure, ils peuvent aussi compter sur les Canadiens. Mais pour le reste, c’est la loi de la jungle.

Les pénuries mondiales de masques et de divers autres équipements médicaux révèlent une réalité troublante.

Il n’y a pas que les Américains qui détournent les commandes destinées aux autres pays. Le gouvernement français, par exemple, a réquisitionné tous les masques fabriqués sur son territoire.

Tant pis pour les commandes destinées à d’autres pays européens.

Pourquoi en est-il ainsi ? Est-ce la fin d’une certaine abondance en Occident ?

Nouvelle période

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère du commerce international. Les États-Unis ne dominent plus l’économie internationale. Désormais, ils protègent leurs propres intérêts et laissent tomber ceux de leurs alliés.

Jamais depuis 1945 les États-Unis ne s’étaient trouvés dans une telle situation de faiblesse.

Tous les pays défendent d’abord leurs propres intérêts. Mais les États-Unis étaient auparavant si riches et si puissants qu’ils pouvaient garantir prospérité et sécurité à leurs alliés. Cette époque est terminée. Cette crise de la COVID-19 en marque probablement symboliquement la fin.

Pire, le comportement du gouvernement américain pour acheter certains équipements médicaux laisse présager une agressivité similaire dans d’autres secteurs du commerce international.

Impossible Chine

Il n’y a pas de quoi se réjouir.

La puissance alternative, la Chine, a lamentablement échoué au test du coronavirus. Le gouvernement chinois a menti sur la gravité de la maladie, sur sa contagiosité, sur le nombre de morts et sur la date de l’apparition du nouveau virus. Certes, la Chine fabrique des milliards de masques qu’elle expédie dans divers pays.

Mais qui veut compter sur la protection d’un gouvernement totalitaire ? La Chine exige la subordination complète des États qu’elle aide. Si les services de santé aux États-Unis avaient été universels, la pandémie de coronavirus ne ferait pas aussi mal. Si le gouvernement américain avait été plus fonctionnel, il ne serait pas en train d’écumer la production mondiale de masques, au détriment d’autres pays.

Le scandaleux détournement de la richesse américaine au profit d’un minuscule groupe d’ultra-riches risque de faire retomber sur les épaules de la classe moyenne le remboursement des dépenses de la lutte à la COVID-19.

En d’autres termes, la mauvaise organisation de l’économie américaine et la préservation des intérêts du 1 % au pouvoir vont peser sur l’avenir du commerce mondial.

Le Québec et le Canada n’ont plus d’autres choix que de compter davantage sur eux-mêmes. Les secteurs vitaux de l’économie doivent être protégés. Les entreprises doivent devenir plus polyvalentes. Ceci implique de nouvelles politiques fiscales qui vont à l’encontre de plusieurs traités.

Un coût

Ces mesures coûteront cher.

Mais ce prix est faible en comparaison des dépenses que risque d’entraîner la prochaine crise économique.

Du reste, les autres pays industrialisés promettent aussi d’adopter des politiques économiques similaires.

Demain, les Américains seront encore plus Américains, les Français encore plus Français, les Canadiens encore plus Canadiens, et les Québécois encore plus Québécois.