Un sondage peu flatteur pour le Canadien

Critiqués maintes fois par plusieurs observateurs pour la qualité de leur travail, le responsable du recrutement du Canadien de Montréal, Trevor Timmins, et les membres de son équipe ont encore été cloués au pilori, cette fois dans un sondage effectué récemment.

Ainsi, le site The Athletic a interrogé 25 recruteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) sur divers sujets et une quinzaine d’entre eux ont répondu à la question relative à l’équipe constituant à leurs yeux la pire du circuit en matière de recrutement et de développement des espoirs. Or, le Tricolore figure parmi le top 3 des derniers de classe, aux côtés des Red Wings de Detroit et des Oilers d’Edmonton.

À l’opposé, le Lightning de Tampa Bay du directeur général Julien BriseBois – un ancien de l’organisation du Canadien – est considéré le meilleur club en la matière. La source ayant réalisé l’investigation a précisé que pas moins de 10 répondants avaient choisi la formation floridienne.

Lafrenière, sans surprise

Par ailleurs, un seul des 25 individus questionnés n’a pas clairement identifié Alexis Lafrenière comme prochain premier choix de l’encan amateur de la LNH. En fait, il a refusé de se prononcer, hésitant entre l’attaquant de l’Océanic de Rimouski et Quinton Byfield.

De plus, à peu près deux-tiers des répondants estiment que la Ligue canadienne de hockey est plus habile à développer des jeunes joueurs que la NCAA, le circuit universitaire américain.