Une déclaration qui a fouetté le CH

Pendant la série de 1993 entre le Canadien de Montréal et les Nordiques de Québec, une légende urbaine a motivé les joueurs du Bleu-Blanc-Rouge.

La veille du troisième match, les membres du Fleurdelisé auraient été aperçus à un match des Expos au Stade olympique (NDLR : un gain de 6-4 face aux Dodgers de Los Angeles), alors que la saison était déjà en branle dans le baseball majeur. On raconte même que les visiteurs étaient sur le party dans la métropole.

Selon le même récit des faits, le matin du troisième affrontement, le pilote du CH Jacques Demers a distribué des exemplaires de la section des sports provenant des journaux en incitant ses hommes à assister à l’entraînement des rivaux.

Ses mots exacts auraient été : «la série est finie. Faites ce que vous voulez avec ça». Mythe ou réalité? Stéphan Lebeau n’a pas voulu confirmer.

«Il y a sûrement une vérité dans les légendes urbaines. Le résultat s’est joué sur la glace», a raconté l’ancien attaquant du Tricolore à l’émission «JiC», lundi, sur les ondes de TVA Sports.

Qui plus est l’instructeur des gardiens Daniel Bouchard avait déclaré au chroniqueur Réjean Tremblay qu’il avait décelé une faille dans le jeu de Patrick Roy. Une déclaration de guerre qui a mis le feu aux poudres.

«Oui, la déclaration de Daniel Bouchard, on s’en est servi, a dit Lebeau. Jacques Demers s’en est servi aussi. Mais avant tout, il faut comprendre que c’était du hockey de haut niveau. Deux équipes presque à égalité en saison régulière. Les Nordiques avaient seulement deux points de plus que nous (au classement).»

«Même si on tirait de l’arrière 0-2 après les matchs à Québec, on ne sentait pas qu’il y avait une panique dans le vestiaire. On savait qu’il y avait une urgence. On ne pouvait échapper les matchs 3 et 4», a-t-il ajouté.

Écarts serrés

Au Forum, les favoris de la foule l’ont emporté 2-1 en prolongation au troisième match. Ils ont triomphé le surlendemain avant d’empocher la série en prolongation à Québec au match numéro 5.

Quatre des cinq duels se sont décidés avec l’écart d’un seul but. C’est à l’image de cette rivalité corsée entre les deux clubs de la Belle Province.

Une animosité que Lebeau n’a jamais revécue par la suite, lui qui a été échangé aux Mighty Ducks d’Anaheim la saison suivante.

«Vraiment pas, a-t-il admis. J’en ai connu quelques bonnes en Suisse, entre autres celle de Lugano contre Ambri-Piotta, mais rien ne s’approche de celle avec les Nordiques. Elle a malheureusement disparu, mais que de beaux souvenirs.

«L’intensité de ces matchs était particulière. De revivre ces séries, ça offre de beaux souvenirs.»