LECOURS, Adrien



Le 3 avril 2020, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Adrien Lecours, époux de Mme Rolande Beauregard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Sylvie), Lise (Pierre), Claude et Robert (Maryse), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Raymond et ses soeurs Annette et Germaine, sa belle-soeur Cécile, ses neveux et nièces ainsi plusieurs autres parents et amis.Une cérémonie aura lieu dans la plus stricte intimité.www.salondemers.com