Achat local : 5 entreprises mode et beauté «made in Québec»

En ces temps de pandémie mondiale, il est important de choisir des marques d’ici qui favorisent l’économie québécoise. Plusieurs initiatives d’entrepreneurs, comme le nouveau site web Ma Zone Québec, encouragent la consommation « made in Québec ». Pour les friands de mode et de beauté, voici donc cinq entreprises à découvrir ou redécouvrir pour appuyer et inciter l’achat local.

1. Le denim pour toutes les silhouettes avec Yoga Jeans

Imaginez le confort et le style réuni dans la même paire de jean! C’est ce que nous propose l’entreprise québécoise Yoga Jeans, qui lance ce mois-ci, sa collection de printemps-été. Les dirigeants Eric et Jacob Wazana ont opté pour des matériaux et des processus de lavage de haute qualité, respectueux de l'environnement et durables. Les différents styles de jeans, inspirés de l’époque rétro, épousent tous types de silhouettes. De plus, YOGA JEANS encourage les Québécois à soutenir les marques d’ici en offrant le code promotionnel « SOLIDARITÉ » qui offre un rabais de 20% et la livraison gratuite (pour un temps limité) sur les commandes en ligne. * https://www.fr.yogajeans.ca

2. Les produits esthétiques du Laboratoire Dr Renaud

Alors que les salons esthétiques ont tous fermé leurs portes, le Laboratoire Dr Renaud propose un service par téléphone pour des conseils professionnels sur les soins à adopter pour votre type de peau. Recréez donc vous-même l’ambiance en cabine, à la maison grâce à ces produits fabriqués fièrement ici. Avec le printemps qui arrive, rien de mieux que de se faire plaisir avec un nouveau masque ou une nouvelle crème pour le visage. Il ne suffit qu’un coup de fil au service à la clientèle et les produits sont directement expédiés chez vous, selon les normes de sécurité́ les plus élevée. En outre, Laboratoire Dr Renaud remet un pourcentage du fruit de la vente à l’esthéticienne. *Numéro sans frais : 1 833 343-2220 et ldrenaud.com

3. Les manteaux de printemps végétaliens de Noize

La griffe montréalaise de vêtements d'extérieur NOIZE fait aussi partie de ces entreprises qui se démarquent dans la mode locale. En effet, elle présente sa première et nouvelle collection de printemps aux couleurs vibrantes et neutres avec des vestes de pluie légères, des vestes bomber, des manteaux de cuir végétaliens...D’ailleurs, NOIZE s’assure que chaque article est facile à laver ou à désinfecter avec un simple essuyage et que l'empreinte écologique de la production soit la plus mineure possible. Finalement, en ces temps difficiles, la compagnie redonnera 5 dollars par vente, à la fondation Fragola, pour permettre aux mères dans le besoin de nourrir leur bébé. * https://fr.noizeoriginal.ca

4. Routine beauté en douceur avec Lotus Aroma

Alors que les journées sont de plus en plus consacrées au bien-être à la maison, la compagnie québécoise de produits de beauté aromatique Lotus Aroma, vous propose un rituel beauté des plus naturels. Dans la gamme de produits, on retrouve, pour un nettoyage doux, le lait nettoyant avec extrait de fleur de porcelaine, camomille et Aloe Vera et l’eau micellaire fraîcheur, sans alcool, ni savon. Puis, pour l’étape de la tonicité, optez pour la lotion douceur tonique avec extraits de pétale de rose. Finalement, hydratez-vous avec la crème fermeté jour et nuit, qui nourrit et raffermit les pores du visage. À noter que tous les produits sont végétaliens, sans gluten et sans OGM. *Disponible en pharmacie ou sur amazon.ca

5. Les cotons ouatés colorés « Pour de vrai »

Pour mettre de la couleur dans vos vies, les Youtubeuses Marianne et Gabrielle qui forment le duo 2e peau, se sont lancées dans la création mode. Sur le site web, les deux jeunes femmes nous séduisent avec de superbes cotons ouatés, hyper originaux, qui affichent clairement des imprimés qui nous rendent de bonne humeur. Coup de coeur pour le modèle de long sleeve avec coupe oversized, où il est inscrit « J’apporte le vin ». À noter que plusieurs articles sont en solde et que la livraison est gratuite à l’achat de 100 dollars et plus. * https://pourdevrai.ca