Pierre Sévigny au front pour servir les clients

L’ancien hockeyeur Pierre Sévigny met les bouchées doubles à son restaurant Tim Hortons depuis le début de la crise du coronavirus, où il travaille une douzaine d’heures par jour pour limiter ses pertes financières et pour remonter le moral de la population.

Propriétaire depuis 16 ans de la succursale de la rue Bouvier, à Québec, l’ancien attaquant du Canadien n’a jamais rien vécu de tel depuis qu’il a fait le saut dans la restauration.

« Je me croirais être une recrue dans un camp d’entraînement [...] On y va une journée à la fois », a lancé Sévigny dans son franc-parler habituel lorsque Le Journal est allé à sa rencontre – en respectant les consignes de distanciation sociale –, jeudi matin.

Dire que Sévigny travaille fort en ce temps de crise serait un vulgaire euphémisme. Sourire aux lèvres, sa bonne humeur est contagieuse.

Il commence dès 4 h le matin à répondre aux clients au service au volant et au comptoir pour emporter, soit bien avant le lever du soleil.

Des 60 employés sous sa responsabilité, avec la mise en place des restrictions gouvernementales il n’en reste que 16.

En plus du franchisé, ils étaient cinq sur le plancher lors de notre passage. Revenu de France le 17 mars, où il a amorcé cette saison sa carrière de hockeyeur professionnel, son fils Mathieu devrait aussi lui prêter main-forte alors que sa quarantaine préventive est terminée.

« Que ce soit moi ou ma femme, on travaille tous les jours de 4 h à 16 h pour gérer la barque. Je n’ai pas eu le choix de couper du personnel. Je ne travaillais presque plus. Je jouais au hockey deux fois par semaine avec les anciens. J’ai recommencé au même point de départ qu’il y a 16 ans. On pense à nos revenus et on pense à la situation. Je ne cacherai pas que je suis plus fatigué et plus anxieux », a relaté le Trifluvien d’origine, qui a disputé 78 rencontres dans la LNH, la grande majorité dans l’uniforme du Tricolore.

Pertes importantes

Si son restaurant reçoit encore son lot de visiteurs en voiture, l’afflux reste tout de même bien inférieur à ce à quoi il est habitué en temps normal. Sévigny estime que son chiffre d’affaires a fondu de 50 %.

Toujours souriant, il jugeait crucial de rester ouvert pour permettre à ses fidèles clients de se changer un tantinet soit peu les idées.

« On sert normalement (les passagers de) 1800 voitures par jour. Là, on est à 800. Je n’ai pas le choix [de rester ouvert]. Je fais ça aussi pour soutenir les clients et je les remercie, car il y en a plusieurs qui viennent encore. Ils sont plusieurs à me dire qu’ils font un détour pour venir ici sur la rue Bouvier. Je l’apprécie. Ils sont aussi généreux sur le pourboire. Chaque fois que j’ai la chance de leur dire merci, je le fais. Je suis très humble », avoue-t-il, en encensant le travail de ses employés qui doivent se laver les mains toutes les 30 minutes.

D’autres mesures hygiéniques seront déployées au cours des prochains jours, alors qu’un panneau de plexiglas sera installé à la seule caisse de l’établissement qui accueille toujours les clients.

Pas inquiet pour la suite

Même si les mesures de contrôle devaient rester en place encore pendant plusieurs semaines, Sévigny croit qu’il retrouvera toute sa clientèle après cet épisode épidémique. Pour l’heure, le service de livraison devrait être bientôt ajouté.

« Je sais que les clients vont être contents de revenir chez nous quand ça va se replacer. C’est un sujet de discussion constant. Ils vont avoir été contents d’avoir été soutenus pendant la période difficile. Puis, j’aime mieux travailler que de rester à la maison à ne rien faire ! »

On n’a pas de misère à le croire !

Un voyage en Corée annulé

Pierre Sévigny devait se rendre en Corée du Sud, au mois de juin, pour y tenir une école de hockey en compagnie du Québécois Manos Volikakis, qui est installé en banlieue de Séoul depuis une dizaine d’années. Le projet est tombé à l’eau.

Sévigny avait donné un coup de main à son bon ami lors du dernier Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, pendant lequel Volikakis dirigeait les Dolphins de Chadwick, première équipe en provenance de la péninsule coréenne à participer au prestigieux rendez-vous.

La Corée du Sud a été l’un des pays les plus durement touchés par l’épidémie de la COVID-19, avant de réussir à aplatir sa courbe de contamination.

Le pays craint toutefois une deuxième vague, et avec les liaisons internationales qui se font de plus en plus rares, il devenait ardu pour Sévigny de planifier son voyage.

Autre impact

L’ancien entraîneur adjoint des Remparts de Québec se demande maintenant si son école de hockey, prévue en août à Charlesbourg, aura lieu.

Il doit aussi superviser l’entraînement sur glace de joueurs de la LHJMQ, en juillet.

« Je pense à tout ça et on espère que tout soit réglé d’ici là. Cela dit, est-ce que les gens vont vouloir envoyer leurs enfants dans une école de hockey avec 120 jeunes ? Les gens vont sûrement changer leurs façons de faire », réfléchit Sévigny à voix haute.