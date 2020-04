Besoin de votre avis

Ma mère a subi deux grosses opérations récemment dans un hôpital où on l’a bien soignée. Bien qu’ayant 80 ans, elle marche encore normalement, sans canne ni marchette. Sauf qu’à cause de son intervention, elle a dû se déplacer à son CLSC pendant un mois pour aller recevoir une injection prescrite par le chirurgien, et à plusieurs reprises, elle a dû prendre un taxi. Comment se fait-il que le CLSC ne soit pas allé chez elle à la place ? N’y a-t-il pas un non-sens à forcer une femme de 80 ans à se déplacer vers un CLSC quand l’inverse serait la norme ?

Maria

Vous n’avez pas tort et je ne comprends même pas que l’hôpital ne l’ait pas lui-même référée à son CLSC pour que ce service lui soit rendu. Même s’il est trop tard pour corriger le passé, il ne l’est pas pour inscrire votre mère à son CLSC pour des services à domicile auxquels elle pourrait avoir droit. Renseignez-vous.