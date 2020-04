Chez nos libraires: des journées bien remplies

Les librairies sont physiquement fermées, mais il est toujours possible de faire l’acquisition de livres en ligne pendant le confinement. À la Librairie Monet, les livres jeunesse sont à la mode.

« Les albums et les romans jeunesse sont nos meilleurs vendeurs », a indiqué Caroline Scott, de la librairie indépendante montréalaise spécialisée dans les livres jeunesse.

La libraire ne manque pas de boulot. Ses journées sont fort occupées dans ce commerce qui existe depuis 41 ans et qui est situé sur la rue De Salaberry.

Photo courtoisie Caroline Scott

« Notre rôle, en ce moment, est d’amener la librairie chez les gens. Nous sommes plus occupés à traiter les commandes afin de servir les clients de manière efficace et rapide. On donne moins de conseils que d’habitude », a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Les commandes sont faites par téléphone, par le site de la librairie et aussi par le portail leslibraires.ca.

Les gens qui souhaitent obtenir des conseils sont dirigés, par courriel, vers un libraire qui travaille à la maison et qui va prendre le temps de leur répondre. La Librairie Monet veut continuer à offrir un service personnalisé à sa clientèle.

Caroline Scott fait la réception des commandes et elle s’occupe aussi de la facturation. Des libraires sur le plancher sortent les commandes, les colis sont préparés et ils sont ensuite récupérés par Postes Canada.

La peste

La librairie qui emploie habituellement une quarantaine d’employés fait face à de nombreux défis.

« Il faut diriger le trafic et s’adapter lorsque certains livres demandés ne sont plus disponibles », a-t-elle expliqué, en faisant une courte marche, lors d’une pause fort méritée.

Les BD graphiques Payer la terre de Joe Sacco et Paul à la Maison de Michel Rabagliati ainsi que les mangas font partie des meilleurs vendeurs. Un homme meilleur de Louise Penny est très demandé du côté des romans adultes.

La libraire avoue avoir été un peu surprise par plusieurs demandes pour le roman La Peste d’Albert Camus.

« Je trouvais ça un peu particulier. Je m’attendais à une recrudescence du côté des livres pratiques comme Le pouvoir étonnant du rangement et autres ouvrages de ce genre, mais les gens ne sont pas là-dedans. Ils sont plus dans les univers que les livres peuvent créer que dans les livres pratiques », a-t-elle précisé.

Caroline Scott avoue ne pas avoir le temps de lire dans cette période de confinement. « Avec des semaines de 50 heures et une fille de 13 ans à la maison, je n’ai pas vraiment le temps », a-t-elle laissé tomber.

Les suggestions de Caroline Scott

Photo courtoisie

► Mourir m’arrive

Fernand Durepos

2004

► Nirliit

Juliana Léveillé-Trudel

2015

► Menthol

Jennifer Bélanger

2020

► Les tranchées

Fanny Britt

2013

►Soigner, aimer

Ouanessa Younsi

2016

* On peut se procurer des livres dans les libraires indépendantes via le site leslibraires.ca.