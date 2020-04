Claude Julien se tient prêt

Comme la grande majorité de la population, Claude Julien profite de cette crise pour renouer avec les valeurs laissées de côté en raison du rythme effréné de la vie prépandémie. Ce qui ne l’empêche pas de replonger dans le hockey quelques heures par jour.

«C’est important de demeurer à jour. Je fais du vidéo, je regarde notre équipe et ce qu’on peut améliorer, a indiqué l’entraîneur du Canadien. Durant la saison, on n’a pas beaucoup de temps pour s’attarder à cela aussi attentivement qu’en ce moment.»

Et sur quoi concentre-t-il ses visionnements? Évidemment, la situation des revers par un but le préoccupe grandement. Après tout, son équipe est celle qui a subi le plus de revers par cette marge cette saison (22, dont 13 en temps réglementaire). Mais ce n’est pas tout.

«Je regarde les petits détails. L’attaque massive, l’infériorité numérique, on porte une attention à nos gardiens et à ceux des autres formations », a-t-il expliqué, précisant que ses adjoints mettent la main à la pâte.

« Ça ne veut pas dire qu’on passe dix heures devant notre ordinateur, mais je veux qu’on soit bien préparé pour le jour où l’on retournera au travail, a-t-il ajouté. Je ne veux pas qu’on soit en situation de panique parce qu’on essaie de trouver des informations sur les autres équipes et des solutions.»

Des faiblesses à corriger

Au moment où Gary Bettman a suspendu la saison, le Tricolore occupait le 12e rang de l’Association de l’Est. Ses 71 points en autant de matchs le plaçaient à 10 points d’une place en séries éliminatoires.

Or, personne ne sait quelle forme prendra le retour à la compétition, si retour il y a. Disputera-t-on la fin de la saison? Passerons-nous immédiatement aux séries éliminatoires? Est-ce que plus d’équipes seront admises (on parle peut-être de 12 par association)?

Voilà pourquoi vaut mieux ne pas courir de risque. Et, de toute façon, les activités de la LNH reprendront un jour, que ce soit cette saison ou la prochaine. Dans un cas comme dans l’autre, Julien devra apporter des correctifs à ce qui a fait défaut au cours de l’hiver. Surtout régler les difficultés de l’équipe au Centre Bell (14-17-6), principale raison de sa position défavorable au classement.

«C’est le genre de question que nous avions soulevée avant la pause. On semble moins nerveux sur la route. On fait les bonnes choses, on est bien préparé mentalement», a indiqué Julien.

« On n’a pas disputé de mauvais matchs à la maison, a-t-il soutenu, du même souffle. On a souvent assez bien joué pour gagner, mais on n’a pas gagné. On sait qu’avec de meilleurs résultats à la maison, on serait probablement dans les séries.»

Un court camp

Puisque ses adjoints et lui demeurent à jour, le Franco-Ontarien souhaite qu’il en soit de même chez ses joueurs. Cela dit, il comprend que, contrairement à une saison morte habituelle, ceux-ci n’ont pas accès à un entraîneur personnel. Malgré tout, il ne voit pas pourquoi, lorsque sera annoncée la reprise des activités, ceux-ci ne se présenteraient pas dans une bonne forme physique.

«Lorsqu’on prévoira un possible retour, on le fera quelques semaines avant. Alors, si un joueur ne revient pas en forme, ce sera parce qu’il n’aura pas fait les efforts.»

Idéalement, il ne resterait plus qu’à fouler la glace à quelques reprises avant de reprendre la compétition. D’ailleurs, pourquoi ne pas profiter de cette situation particulière pour mettre à l’épreuve une nouvelle façon de faire? Julien estime qu’une semaine sur la glace serait suffisante.

«On dit qu’on veut couper dans les matchs préparatoires parce que les gars sont déjà en forme. Ce serait l’occasion de voir comment ça fonctionnerait avec de plus petits camps.»