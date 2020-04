Cotes d’écoute: François Legault devant La Voix et District 31

Les conférences de presse de François Legault ont détrôné La Voix et District 31 au sommet du palmarès des émissions les plus regardées de l’année. Diffusée simultanément à TVA, Radio-Canada, LCN et RDI, celle de dimanche a été regardée par 2 735 000 téléspectateurs, établissant une nouvelle marque en 2020.

• À lire aussi: COVID-19 – La série

Depuis le 13 mars, ces points de presse rallient un auditoire moyen minute de 2 056 000 téléspectateurs chaque jour entre 13 h et 13 h 30, selon les données préliminaires de Numéris, colligées par Deep Blue Canada. Au cours des 2 dernières semaines, cette moyenne a grimpé à 2 510 000, loin devant La Voix et District 31, qui affichent des moyennes respectives de 2 090 000 et 1 808 000 fidèles cette saison.

Les rendez-vous quotidiens de François Legault et Horacio Arruda ont fait exploser les cotes d’écoute de TVA, Radio-Canada, LCN et RDI dans cette plage horaire. On parle d’une augmentation de 374 % par rapport à 2019.

Du côté des parts de marché, la domination est tout aussi impressionnante. Ces 4 chaînes rallient 84,6 % de l’auditoire entre 13 h et 13 h 30. L’an dernier, c’était 2 fois moins, soit 42 %, nous précise Claudia Massé, conseillère média séniore chez Deep Blue Canada.

34 heures par semaine

Par ailleurs, l’écoute télé des Québécois a monté en flèche au cours du dernier mois. Selon une étude de NLogic, nous passons 5 heures de plus par semaine devant notre téléviseur. Alors qu’en février, notre moyenne hebdomadaire tournait autour de 29 heures, elle avoisine les 34 heures depuis le 16 mars.

Nous devançons dorénavant le Canada anglais par plus d’une dizaine d’heures par semaine.